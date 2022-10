“Este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del presidente y además militante de un proyecto. Así que voy a seguir apoyando a mi presidente y a mi proyecto político de Gobierno de aquí en adelante desde otros lugares, no desde el espacio institucional de Gobierno”, señaló Karamanos.

“En mi caso en particular, me propuse cambiar un espacio, no me identifico con el rol de primera dama pero sí con cambiar ese espacio, no soy ni primera, ni dama”, dijo la científica política en marzo de este año.

“En ese sentido pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista y por eso creo que tomamos un desafío muy interesante al que el feminismo no está en esos lugares”, enfatizó entonces.