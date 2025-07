Preparan “tintatón” en Bogotá en protesta a comentarios de Petro contra los médicos

Este sitio de concentración va en consonancia con las declaraciones de Petro en las que señaló que los médicos son los responsables, según él, de que las regiones y los barrios populares de Colombia no tengan “buena salud”.

El jefe de Estado, en esa ocasión desde La Alpujarra, dijo que no le daba recursos al programa “Ser Pilo Paga” y que las universidades privadas “cobran la facultad de medicina (sic) ser médico a $30 millones el semestre, ¿y qué pobre puede hacer eso?”. En seguida, agregó que de esas instituciones “salen es profesionales con dinero y no quieren salir del Poblado o no quieren salir del Parque de la 93 (en Bogotá)”.

Petro aprovechó esa pulla para insistir en su programa de Equipos Básicos de Salud, que realizan brigadas en zonas rurales del país y en el que se han invertido más de $2 billones para sostener 10.000 de estos.