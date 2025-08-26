x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Argentina también declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista: se sumó a EE. UU. y dos países latinoamericanos

Ya van tres países que se suman a Estados Unidos al declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles. La administración de Trump acusó a Maduro y a cercanos colaboradores de su gobierno de pertenecer a esta organización del narcotráfico.

  • El Gobierno del presidente argentino Javier Milei, aseveró que el régimen de Nicolás Maduro es “narcoterrorista”. FOTO: Getty
Europa Press
26 de agosto de 2025
bookmark

El Gobierno de Argentina declarada como organización terrorista internacional al Cártel de los Soles, un grupo al que Estados Unidos ha vinculado directamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de forma que Buenos Aires se suma así a otros países de la región que han tomado esta misma medida.

"Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace las paga”, anunció la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de su perfil en la red social X.

El Ejecutivo argentino explicó que esta decisión, adoptada en coordinación entre varios ministerios, “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”.

A través de un comunicado, indicaron que con esta medida el país “fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios” frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado; refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, estrechando la coordinación con socios; y reafirma su compromiso con la paz y la seguridad.

Relacionado: Petro niega que exista el cartel de los soles mientras que Venezuela y Estados Unidos dan movidas impredecibles

Argentina sigue de esta manera la línea marcada desde Estados Unidos y que ya habían asumido como propia otros países, entre ellos Ecuador y Paraguay, que en los últimos días han catalogado también como terrorista al mencionado cártel.

En las últimas semanas, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares (42 millones de euros) la recompensa por información que ayude a la detención de Maduro —al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo— y ahora con el despliegue de tres buques de guerra en sus costas.

Lea también: Escándalo de posible corrupción salpica a hermana de Milei en Gobierno de Argentina

Utilidad para la vida