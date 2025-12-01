¿Le lavaban plata al ELN? Pareja de empresarios capturada en Argentina tras huir de Colombia

Mayerly Zulay y Harold Ardila fueron capturados en Buenos Aires, Argentina. Los dos empresarios son señalados de pertenecer a una estructura dedicada al lavado de activos al servicio del grupo guerrillero ELN. La captura de la pareja de colombianos fue confirmada por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien declaró ante medios que los dos empresarios tenían alerta roja de la Interpol por su vínculo con el grupo armado ilegal. Lea también: ELN libera a 11 secuestrados en el Catatumbo en medio de choques armados y nuevas amenazas La caída de Zulay y Ardila sería una evidencia del alcance internacional que tiene el ELN y representaría un golpe a las finanzas del grupo guerrillero. Su captura se dio en el mes de octubre.

¿Cómo funcionaba la presunta fachada para lavar dinero del ELN en el exterior?

Según las autoridades y una investigación revelada por El Tiempo, la pareja utilizaba empresas de servicios financieros, telecomunicaciones y ganadería para blanquear el dinero del grupo armado. A través de intermediarios y redes de conversión de divisas, la pareja al parecer manejaba los recursos de esa guerrilla obtenidos por el narcotráfico y la extorsión ilegal en algunas regiones del país como el departamento de Arauca. Su captura se dio en la capital argentina en un trabajo conjunto ente la Policía de Colombia, la Interpol, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la Policía Federal de Argentina (PFA). Al momento de ser aprehendidos por las autoridades se les incautó bienes, efectivo y lingotes de oro.