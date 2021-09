“Fuimos torturados”: exmilitares colombianos presos en Haití

Los 18 exmilitares colombianos presos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse publicaron este martes una carta para ratificar que están siendo torturados, que no tienen defensa judicial y que los están inculpando “injustamente” del crimen.

Los 18 exuniformados son acusados de hacer parte de un comando ilegal que el pasado 7 de julio llegó hasta el palacio presidencial de Puerto Príncipe y mato, con 12 tiros, al presidente Moïse. Lo que se ha revelado en las investigaciones es que el ataque se gestó con la ayuda de una firma de seguridad radicada en Miami, a través de las cual se habrían reclutado a los colombianos.

“Somos 18 colombianos de bien, engañados y prisioneros en esta cárcel. (...) Presionen al Gobierno Haitiano por nuestra extradición. Ayúdenos con un abogado. No tenemos ni siquiera un abogado, no tenemos contacto con nuestras familias. No tenemos dinero. Sobrevivimos de la caridad. Nosotros nos encontramos en medio de ratas, en medio de excremento humano”, dicen en la carta.

El Gobierno de Colombia ha dicho que le hace seguimiento al caso.