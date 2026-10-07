Exmagistrada venezolana denuncia que fue coaccionada para inhabilitar a María Corina Machado e impedirle competir en las elecciones de 2024

Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, denunció este martes 6 de octubre que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitación política, entre ellas la de María Corina Machado, quien quedó impedida de participar como candidata presidencial en las elecciones de 2024.
La exfuncionaria hizo la denuncia mediante un video y una carta publicados en sus redes sociales, en los que responsabilizó al Estado venezolano por la seguridad de sus familiares y la suya.