Exmagistrada venezolana denuncia que fue coaccionada para inhabilitar a María Corina Machado e impedirle competir en las elecciones de 2024

Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, denunció este martes 6 de octubre que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitación política, entre ellas la de María Corina Machado, quien quedó impedida de participar como candidata presidencial en las elecciones de 2024. La exfuncionaria hizo la denuncia mediante un video y una carta publicados en sus redes sociales, en los que responsabilizó al Estado venezolano por la seguridad de sus familiares y la suya.

Según su relato, el 15 de diciembre de 2023 Machado presentó ante el TSJ una demanda para solicitar la revisión de la sanción de inhabilitación que la Contraloría le había impuesto años antes. Ese mismo día, de acuerdo con César Siero, tres de sus familiares fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Se trataba de sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, además de su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo. “Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, añadió. La entonces magistrada afirmó que durante ese periodo desconocía dónde estaban recluidos sus familiares, no podía comunicarse con ellos y tampoco conocía los delitos que las autoridades les atribuían.

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La exmagistrada dice que las detenciones fueron usadas para presionarla

Bárbara César Siero aseguró que la situación de sus familiares tuvo relación con las decisiones que debía tomar desde la Sala Político Administrativa del TSJ, de la que era vicepresidenta y que tenía competencia sobre demandas relacionadas con inhabilitaciones políticas. “A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, subrayó. La exmagistrada sostuvo que, ante la falta de información sobre sus familiares y el temor por sus vidas, terminó firmando varias sentencias relacionadas con inhabilitaciones políticas. Entre ellas estuvo la decisión que afectó a Machado, quien había ganado las primarias de la oposición venezolana en octubre de 2023. El 22 de enero de 2024, César Siero señaló que el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó a sus familiares con la denominada operación ‘Brazalete Blanco’, presentada por las autoridades como un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro. En ese proceso también fue involucrada la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, quien fue absuelta del caso la semana pasada. “Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)”, sostuvo la exmagistrada.

Sus familiares recibieron condenas de hasta 12 años de prisión

César Siero también afirmó que fue obligada a renunciar a su cargo como magistrada del TSJ en dos ocasiones. En junio pasado, según explicó, su cuñada Diana Desirée Victoria Justo y su hermano Guillermo Henry César Siero fueron excarcelados con medidas cautelares junto con otros militares relacionados con el mismo proceso. Sin embargo, el jueves, sus dos hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento. La exmagistrada cerró su denuncia responsabilizando al Estado venezolano y a funcionarios de la DGCIM por cualquier situación que pueda afectarla a ella o a sus familiares. César Siero responsabilizó al Estado venezolano y a los funcionarios de la DGCIM de cualquier «atentado, amenaza, persecución, hostigamiento, represalia o daño a la integridad» en su contra o la de otros familiares. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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