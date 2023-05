¿Por qué el presidente Petro no usó frac en la cena con los reyes de España?

Mucho se ha hablado de la visita del presidente Gustavo Petro, su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, y su comitiva a España. Pero no solo se discute su trabajo diplomático, sino una serie de detalles que la gente no ha dejado pasar desapercibidos.

Días antes, el jefe de Estado aseguró que no usaría frac porque no se sentía “cómodo” con este, ni tampoco con una corbata –que finalmente sí utilizó–. “Yo nunca me he puesto un frac”, aseguró Petro en una entrevista con W Radio.

Siga leyendo: Colombianos tendrán menos requisitos para estudiar en España

Pero más allá de no sentirse bien con el atuendo, el presidente dio una razón más profunda por la cual se negó, desde el comienzo, a usar frac: “Representa y tiene un símbolo tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”.