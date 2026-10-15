Estados Unidos contempla usar la “madre de todas las bombas” contra Irán: estos serían los objetivos

El Ejército estadounidense prepara opciones de ataque contra instalaciones nucleares e infraestructura energética iraní, en medio del estancamiento de las negociaciones para terminar la guerra.
Según funcionarios citados por CNN, Donald Trump podría autorizar el uso de la bomba MOAB antes o después de las elecciones legislativas de noviembre, aunque existen dudas sobre su capacidad para destruir objetivos subterráneos y sobre el riesgo de víctimas civiles.
Lea aquí: Irán presenta a EE. UU. un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días