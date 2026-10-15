Estados Unidos contempla usar la “madre de todas las bombas” contra Irán: estos serían los objetivos

El Ejército estadounidense prepara opciones de ataque contra instalaciones nucleares e infraestructura energética iraní, en medio del estancamiento de las negociaciones para terminar la guerra. Según funcionarios citados por CNN, Donald Trump podría autorizar el uso de la bomba MOAB antes o después de las elecciones legislativas de noviembre, aunque existen dudas sobre su capacidad para destruir objetivos subterráneos y sobre el riesgo de víctimas civiles. Lea aquí: Irán presenta a EE. UU. un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días

Estados Unidos ha desarrollado nuevos planes militares que incluyen el posible despliegue de la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), conocida como la “madre de todas las bombas”, contra Irán. La alternativa estaría sobre la mesa si el presidente Donald Trump ordena reanudar las operaciones de combate, según funcionarios estadounidenses familiarizados con las deliberaciones y citados por CNN.

El posible uso de esta munición, considerada la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, representaría una nueva escalada en el conflicto. Sin embargo, fuentes consultadas por la cadena cuestionan que tenga la capacidad necesaria para destruir las instalaciones nucleares que aún no han sido alcanzadas o modificar de manera decisiva el curso de la guerra. Trump ordenó preparar paquetes adicionales de ataque que incluyen objetivos relacionados con una parte considerable de la infraestructura energética iraní. Una de las fuentes citadas por CNN explicó que las operaciones podrían ejecutarse “antes del repliegue de las fuerzas estadounidenses del área de responsabilidad del CENTCOM”. Esta formulación abre la posibilidad de que Washington lance nuevos bombardeos, presente sus resultados como una victoria y retire posteriormente a sus tropas de la región. Una segunda fuente señaló que los planes contra instalaciones nucleares también contemplan el uso de la MOAB, incluido un complejo conocido como Monte Pickaxe. Estados Unidos e Israel sostienen que Irán almacena allí componentes de su programa nuclear. Trump ha amenazado en varias ocasiones con atacar ese emplazamiento y mantiene que su objetivo es impedir que Teherán consiga armas nucleares. No obstante, la Casa Blanca no ha confirmado que haya tomado una decisión definitiva sobre el empleo de esta bomba.

Las dudas sobre el alcance de la bomba MOAB

Aunque la MOAB puede destruir una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas, su capacidad para penetrar estructuras subterráneas es limitada. Por esa razón, los funcionarios consultados por CNN cuestionan que pueda destruir instalaciones nucleares protegidas por capas de granito y otras estructuras de refuerzo. “La MOAB es un arma de gran envergadura, concebida para operaciones de información y muy eficaz para despejar grandes extensiones, pero poco útil para otros fines”, declaró a CNN una tercera fuente familiarizada con las discusiones sobre planificación militar en torno a Irán. “Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda”. La munición podría causar daños considerables en la superficie, pero eso no significa que logre destruir instalaciones ubicadas a gran profundidad. Su radio de explosión también genera preocupación por la posibilidad de víctimas civiles, especialmente si se utiliza contra infraestructura próxima a zonas habitadas o a instalaciones no militares. Pese a esas limitaciones, la administración estadounidense podría considerar su impacto psicológico como parte de una estrategia para presionar al Gobierno iraní. Según una de las fuentes citadas por CNN, el arma permitiría añadir una opción militar sin recurrir necesariamente a una nueva campaña de bombardeos a gran escala. “Lamentablemente, el presidente se puso en una situación en la que prácticamente se ve obligado a hacer algo y, sin la munición diseñada para alcanzar ese nivel... hay que tener en cuenta los efectos psicológicos, para los que la MOAB está bien equipada”, añadió la tercera fuente familiarizada con las recientes conversaciones de planificación.

Trump busca una salida a la guerra antes de las elecciones

Trump enfrenta presiones para terminar la guerra con Irán, que ha perdido respaldo entre sectores de la población estadounidense. Las elecciones legislativas de noviembre aumentan la preocupación republicana por las posibles consecuencias políticas del conflicto. Aunque algunos funcionarios consideran que la campaña militar está prácticamente ganada, Trump sostiene que aún quedan objetivos por cumplir. Según fuentes citadas por CNN, teme que retirarse sin resultados que pueda presentar como una victoria se interprete como una derrota. La Casa Blanca evalúa opciones para cerrar el conflicto, incluido un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo. Entre las alternativas militares figura el posible uso de la bomba MOAB, mientras una operación terrestre a gran escala también está sobre la mesa, pese al riesgo de miles de bajas estadounidenses y al poco interés de Trump en enviar tropas a Irán. Aunque el presidente había dicho que evitaría nuevas acciones militares antes de las elecciones, no está claro si esa decisión es definitiva. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses se preparan para una posible respuesta iraní. La Casa Blanca afirmó que no comenta operaciones sensibles y declaró: “El presidente Trump mantiene todas las opciones sobre la mesa para garantizar que Irán nunca pueda tener un arma nuclear”. Un funcionario del Pentágono añadió: “El Departamento de Guerra planifica una amplia gama de escenarios operativos para ejecutar las directrices del presidente y del secretario de Guerra, y garantizar el éxito de las misiones en cualquier entorno operativo”.

La MOAB ya fue utilizada por Estados Unidos en Afganistán

La bomba fue desarrollada durante la guerra de Irak y diseñada para detonar antes de impactar contra el suelo, lo que permite distribuir la onda expansiva en un área extensa. Durante las pruebas realizadas en 2003, oficiales militares estadounidenses explicaron que su propósito incluía las llamadas “operaciones psicológicas”. La expectativa era que una explosión de esa magnitud provocara temor entre las tropas enemigas y las llevara a rendirse o desistir de combatir. Originalmente, la MOAB estaba destinada a atacar grandes concentraciones de soldados y equipos, además de búnkeres reforzados en la superficie. Posteriormente, sus posibles usos se extendieron a objetivos bajo capas de terreno menos resistentes, como cuevas y túneles. Donald Trump fue el primer presidente estadounidense en ordenar el uso de esta bomba. En abril de 2017, durante su primer mandato, autorizó un ataque contra posiciones del grupo Estado Islámico en Afganistán.

La operación tuvo como objetivo una red de túneles utilizada por combatientes de esa organización para lanzar ataques contra fuerzas gubernamentales. Según el balance inicial de funcionarios afganos, el bombardeo destruyó túneles, armas y municiones. Los reportes oficiales sobre el número de combatientes muertos variaron: las primeras declaraciones mencionaron 36 fallecidos, mientras que otros balances posteriores elevaron la cifra a más de 90. El empleo de la MOAB en Irán supondría una nueva utilización de esta munición en un escenario de guerra. Sin embargo, su eventual despliegue no garantizaría la destrucción de las instalaciones nucleares subterráneas ni una resolución del conflicto, mientras Washington mantiene abiertas tanto las opciones militares como la posibilidad de una salida diplomática. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Le recomendamos leer: Dictador de Corea del Norte Kim Jong-un exhibió misil Hwasong-20 que tiene capacidad para alcanzar a Estados Unidos

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