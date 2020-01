Es en serio: Maduro dijo que ha estado en el futuro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el oficialismo ganará las elecciones a la Asamblea Nacional previstas para este año e incluso ha asegurado que estuvo en el futuro y volvió para contar que conseguirá 104 escaños.

“Primer boletín: Gran Polo Patriótico (oficialista), 104 diputados. Fui al futuro y volví a contárselo. Este pueblo se va a rebelar contra el guaidosismo y el imperialismo”, ha afirmado durante una intervención desde La Guaira para inaugurar un estadio de béisbol televisada por medios públicos.

Maduro ha hecho este pronóstico tras señalar que las negociaciones con la oposición minoritaria continúan su curso con vistas a pactar la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea este órgano ya renovado el que convoque las elecciones.

Maduro también se ha referido a la elección de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional en sustitución de Juan Guaidó, pese a que este asegura que le impidieron acceder a la sede parlamentaria y que se trata de un “golpe de Estado parlamentario”.

“Que nadie se sorprenda. Sencillamente hubo la sesión de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional ha tomado una nueva junta directiva. Esto venía sonando desde noviembre, venía sonando un cambio en la Asamblea Nacional. Es una rebelión de los propios diputados y diputadas de la Asamblea Nacional”, ha afirmado Maduro.

Además, ha rechazado que las fuerzas de seguridad impidieran a Guaidó la entrada en la Asamblea Nacional. “No vengan a buscar excusas. Si el fracasado diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía sus votos. No las tiene puestas para enfrentar una situación como lo hicimos nosotros. No quiso dar la cara”, ha subrayado.

En concreto, Maduro ha asegurado que el operativo de seguridad instalado en torno a la Asamblea Nacional “es el mismo que se ha montado cada 5 de enero desde hace 20 años” e incluso ha revelado que el ministro portavoz, Jorge Rodríguez coordinó el dispositivo con los diputados opositores Stalin González y Edgar Zambrano a petición de Guaidó tramitada mediante la mesa de diálogo, ya que “tenían información de que había gente que no era diputada que quería entrar a la Asamblea Nacional”.

“Tenemos las pruebas de lo que estoy diciendo. Nosotros cumplimos de garantizar la seguridad”, ha remachado Maduro, que ha recordado que en la sesión sí estuvieron otros diputados opositores que pudieron entrar como Juan Pablo Guaniapa, buscado por la justicia, o Henry Ramos Allup.

Además ha reprochado que en diciembre Guaidó intentó “imponer” una reforma del reglamento para que pudieran votar telemáticamente “los diputados que se fueron y que están gozándola en Bogotá o Madrid”.

“El país repudiaba y repudia a Juan Guaidó como títere de Estados Unidos. Guaidó se robó los 400 millones de dólares que le dio el gobierno gringo”, ha remachado Maduro.