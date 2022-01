Único sobreviviente de naufragio en costas de La Florida es colombiano

"Me dijo: 'mamá, mi hermana se murió, mi hermana se ahogó, yo la busqué y no la pude encontrar. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó'. Fue lo único que me dijo", relató la madre, visiblemente emocionada.

"Se aferró a lo quedó de la embarcación, así como se ve en la foto", explicó la mujer sobre las circunstancias en que su hijo logró salvarse y que calificó de "milagro". La madre pidió "comprensión" a las autoridades migratorias estadounidenses y que dejen libre a su hijo.

Publicidad

La embarcación, de 7,6 metros de eslora, se volcó a causa del mal tiempo y la marejada, de acuerdo con los guardacostas.

El oficial Anthony Salisbury, de la Agencia de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (HSI, en inglés), dijo que el caso se trata como una investigación criminal en torno a un posible contrabando de indocumentados.

La investigación se encuentra en su fase inicial, no obstante el caso podría suponer cargos por "tráfico humano con muerte", de acuerdo con las autoridades federales, que se abstuvieron de informar sobre las nacionalidades de los ocupantes de la embarcación y otros detalles relativos.

Publicidad

Los efectivos de la Guardia Costera cubrieron en las últimas 48 horas una extensión equiparable a la superficie del estado de Nueva Jersey, es decir 22.500 kilómetros cuadrados, en la cual se ha efectuado una búsqueda por mar y aire.

Según se dio a conocer el jueves, en el operativo, iniciado el martes, se han empleado tres buques de la Guardia Costera, dos botes de esta institución, dos buques de la Armada estadounidense y seis aviones.