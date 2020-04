EE. UU. se mete de lleno con una transición en Venezuela, ¿servirá?

Pero quizá el llamado más crítico del vocero estadounidense fue a las Fuerzas Militares: “Los soldados venezolanos, junto con los agentes de Policía, sufren como los civiles; apenas pueden permitirse alimentar a sus familias y no pueden pagar la atención médica o los medicamentos. Los militares y la Policía deben abandonar el papel que el régimen de Maduro les ha forjado: llevar a cabo la represión del pueblo venezolano”.

“Un adefesio”

“Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático que no acepta, ni aceptará jamás, tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero”, señaló un comunicado divulgado por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

La reacción del gobierno de Venezuela no se hizo esperar y su respuesta fue tildar la propuesta estadounidense como un adefesio.

¿Propuesta contradictoria?

Analistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que esta estrategia de Estados Unidos puede no ser buena, pero sí una idea que contradice las recientes acciones del gobierno Trump.

El profesor de política internacional de American University, Emilio Viano, cree que el plan anunciado es “una mala jugada” y puede ser “complicado y difícil” que se ejecute, porque hasta hace unos días Estados Unidos anunciaba una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro.

“Es contradictorio que desde un lado se hable de recompensas y por otro de una transición pacífica sin saber que pasaría con Maduro, si tendría un salvoconducto para salir del país o no y eso es lo que le interesaría al líder venezolano y su gente”.

Publicidad

Mientras tanto, Fernando Cocho Pérez, socio fundador de la consultora española de análisis de estrategia H4dm, duda que los militares terminen siendo aliados del plan anunciado por EE.UU. y recordó que Maduro lleva mucho tiempo formando y armando a sus milicias bolivarianas.

“Intentar un soborno con dinero a parte de los maduristas más recalcitrantes significa corromperles y ellos ya son corruptos. Hay un refrán que dice que uno no puede criar serpientes en el patio del vecino y esperar a que no te muerdan a ti, y esa es una estrategia que Estados Unidos utiliza mucho y aún no aprende”, concluyó este experto.