EE. UU. cambia comité de vacunas tras decisión de Kennedy Jr.; destituyeron a 17 expertos

“Por supuesto, ahora el temor es que el ACIP se llene de personas que no saben nada de vacunas, salvo de sospechas”, dijo Cassidy en una publicación en X el lunes. “Acabo de hablar con el secretario Kennedy y seguiré hablando con él para asegurarme de que no sea así”.

El comité de los CDC (Centers for Disease Control and Prevention, en inglés) tiene previsto reunirse del 25 al 27 de junio para debatir las vacunas contra el covid-19, el VSR, la influenza, el VPH y la enfermedad meningocócica.

“Nombrar a personas tan rápido significa que no fueron investigadas adecuadamente y que no hay tiempo real para verificar los conflictos de intereses”, dijo Dorit Reiss, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco para el medio CNN. “Esto no restaurará la confianza en las vacunas y no está diseñado para hacerlo”.

En respuesta, otros líderes e instituciones de salud se apresuraron a defender al comité asesor de los CDC.

El Dr. Richard Besser, presidente y director ejecutivo de la Fundación Robert Wood Johnson y exdirector interino de los CDC, expresó que el comité había guiado a las agencias de salud estadounidenses durante más de 60 años y que él mismo había confiado en sus consejos durante sus 30 años de carrera como pediatra.

El Dr. Bruce A. Scott, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, señaló que la decisión de Kennedy socava la confianza y “altera un proceso transparente que ha salvado innumerables vidas. Con un brote de sarampión en curso y la disminución de las tasas de vacunación infantil rutinaria, esta medida impulsará aún más la propagación de enfermedades prevenibles mediante vacunación”.

Un asesor de los CDC, recientemente despedido, afirmó que los proveedores ya no dependerán del calendario de vacunación de la agencia y que deberán crear un comité paralelo al ACIP en el que puedan confiar.