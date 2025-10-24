Un visitiante murió en un campamento de Walt Disney World: es la segunda muerte que se registra en el parque en una semana

Un hombre falleció mientras se hospedaba con su esposa en Disney’s Fort Wilderness Resort and Campground, uno de los complejos de hospedaje dentro de Walt Disney World, en Orlando, Florida. Se trata de la segunda muerte de un visitante en 7 días.
Disney World, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, cuenta con decenas de hoteles temáticos y áreas de recreación, desde resorts de lujo hasta zonas de acampada como Fort Wilderness, que ofrece espacios naturales, senderos y actividades al aire libre.