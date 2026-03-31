x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Delcy Rodríguez destituye a hermano de Cilia Flores y reestructura varios cargos del régimen venezolano

En el listado de destituciones también está incluido el exesposo de Flores, quien está recluida en Estados Unidos junto a su actual esposo, el depuesto presidente Nicolás Maduro.

  • La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sigue moviendo del régimen fichas claves del chavismo. FOTOS: Getty Images y redes sociales
    La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sigue moviendo del régimen fichas claves del chavismo. FOTOS: Getty Images y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 43 minutos
bookmark

En un nuevo paso dentro del proceso de reestructuración institucional que impulsa su administración tras la caída de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha removido de sus cargos a figuras clave del entorno familiar de Cilia Flores, esposa del depuesto mandatario.

Una de las recientes decisiones, según el documento oficial 7.016 con fecha del 30 de marzo de 2026, confirma la destitución de Giuson Fernando Flores, hermano de Cilia Flores, quien se desempeñaba como director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) desde noviembre de 2024.

Lea también: ¡Cambios y más cambios! Delcy Rodríguez destituyó a embajador de Maduro ante la ONU

Flores, que ha ocupado diversos cargos públicos durante el chavismo, incluyendo el de diputado y director del despacho de la Asamblea Nacional, será reemplazado por Hendrick José Perdomo Colmenares, quien tiene experiencia como viceministro de Seguimiento y Control del Comercio y director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Esta destitución se suma a la de Walter Ramón Gavidia, exesposo de Cilia Flores, quien fue removido de la presidencia de la corporación “Juntos Todo es Posible”, una entidad creada en 2025 para la rehabilitación de espacios públicos e infraestructura comunal. En su lugar estará el vicealmirante Aníbal Coronado, con el objetivo de “fortalecer el trabajo en las comunidades”.

Los cambios que han ocurrido en el régimen bajo la administración de Rodríguez

Desde que asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez ha movido piezas estratégicas que formaban parte del “corazón” del régimen anterior.

Entre los cambios más destacados se encuentran la destitución de Vladimir Padrino López, quien fue ministro de Defensa por más de una década y la salida del señalado testaferro Álex Saab y su esposa, Camilla Fabri. También ocurrió la renuncia del fiscal general, Tarek William Saab, aunque después de esto pasó a ser el responsable de la misión cultural de la Corporación Viva Venezuela, mi Patria Querida, un programa social del régimen creado en 2024.

Mientras estos cambios ocurren en Caracas, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Estados Unidos.

El dictador enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas destructivas, mientras que Flores es acusada de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Siga leyendo: Así han salido del poder las fichas del chavismo tras la captura de Maduro por Trump

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Venezuela
Nicolás Maduro
Cilia Flores
Delcy Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida