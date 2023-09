Corea del Norte anunció este lunes que su líder Kim Jong-un visitará Rusia “pronto” para reunirse con su presidente Vladimir Putin, mientras que fuentes afirman que el tren blindado del dirigente norcoreano ya estaría camino de la frontera.

Los expertos sugieren que Putin busca proyectiles de artillería y misiles antitanque norcoreanos para la guerra de Moscú en Ucrania, mientras que Kim buscaría tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, así como ayuda alimentaria para su empobrecida nación.

Kim “visitará pronto la Federación Rusa por invitación de (...) Putin”, indicó la agencia de noticias norcoreana KCNA. El Kremlin también confirmó el lunes que Kim visitará Rusia “en los próximos días”.

El anuncio puso fin a días de especulaciones después de que fuentes oficiales estadounidenses afirmaran al diario The New York Times que Kim viajaría en tren blindado a la ciudad rusa de Vladivostok para reunirse con Putin.

El líder norcoreano, que no acostumbra a realizar viajes al extranjero, no ha salido de Corea del Norte desde que comenzó la pandemia de covid-19. La agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a un funcionario no identificado, dijo que el tren en el que viajaría supuestamente Kim parecía haber partido ya hacia Vladivostok.

La emisora YTN indicó que Seúl “espera que el presidente Kim se reúna con el presidente Putin de Rusia pasado mañana”, miércoles.