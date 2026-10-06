Condenan a cadena perpetua a Caleb Flynn, exconcursante de ‘American Idol’, por matar a su esposa

Caleb Flynn, de 40 años y quien tuvo una breve aparición en el programa estadounidense ‘American Idol’ en 2013, fue condenado este lunes 5 de octubre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, ocurrido en febrero en Tipp City, Ohio, Estados Unidos. La decisión fue tomada por la jueza Jeannine Pratt, del Tribunal de Primera Instancia del condado de Miami, después de que un jurado lo declarara culpable de asesinato y otros cargos relacionados con el caso.

De acuerdo con la Fiscalía, Flynn le disparó a Ashley, de 37 años, quien era maestra y entrenadora, y posteriormente organizó la vivienda para hacer creer a las autoridades que un intruso había ingresado al lugar. El acusado sostuvo durante el proceso que estaba dormido cuando escuchó los disparos y que encontró a su esposa muerta en la cama después de descubrir que la puerta del garaje estaba abierta. Las dos hijas de la pareja se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el homicidio. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas relacionadas con los movimientos de Flynn dentro de la casa, registros de sus dispositivos electrónicos y grabaciones de las cámaras corporales de los policías que acudieron al lugar. El jurado también conoció que Flynn mantenía una relación extramatrimonial con Alleigha Botner, a quien conoció en 2022 cuando ella tenía 20 años y realizaba una pasantía en la iglesia donde él era pastor de música. La relación se prolongó durante más de un año. La noche anterior al asesinato, Flynn le escribió a Botner: “Te elijo a ti. Soy libre. Mañana habrá consecuencias”. Durante el juicio también fueron presentados otros mensajes entre ambos. En uno de ellos, según la Fiscalía, escribió: “Anoche estuve despierto hasta las 4 de la mañana llorando, pensando literalmente en maneras de matarla y no ir a la cárcel”. En otro señaló: “Solo quiero que esté muerta y desaparezca”. Botner declaró que Flynn le había manifestado que odiaba a su esposa y que había pensado en matarla. La Fiscalía también presentó canciones de amor generadas mediante inteligencia artificial que, según su versión, Flynn había creado para ella.

La condena y las declaraciones de la familia de Ashley

Además de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Flynn recibió dos penas obligatorias de tres años de prisión relacionadas con cargos por el uso de un arma de fuego. También fue declarado culpable de otros delitos, entre ellos manipulación de pruebas y asesinato con agravantes. El jurado deliberó durante aproximadamente dos horas antes de emitir el veredicto, después de un juicio que tuvo ocho días de testimonios. Los integrantes del jurado visitaron la vivienda de la familia, observaron imágenes de las cámaras corporales de los policías y revisaron información de los dispositivos de Flynn, incluido su iPhone y Apple Watch. El arma que habría sido utilizada para matar a Ashley no fue encontrada. La Fiscalía sostuvo que Flynn tenía una pistola en la consola de su camioneta y que esta desapareció después del crimen. Su abogado, Patrick Mulligan, cuestionó la evidencia y sostuvo que no existían pruebas suficientes para demostrar que su cliente hubiera disparado el arma. Mulligan también anunció que planea presentar un recurso de apelación y argumentó que la evidencia sobre la infidelidad no demostraba que Flynn hubiera cometido el asesinato. Durante la audiencia de sentencia, Flynn lloró mientras se leían las cartas escritas por sus hijas. Una de ellas, Alyssa, de 12 años, le reprochó sus actos y escribió que quería que su padre comprendiera que “los actos tienen consecuencias y que tienes mucho por lo que pagar”. Ava, de 10 años, también se dirigió a él en una carta. Escribió: “Querido papá, ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo pudiste hacer algo así?”. En otro fragmento señaló: “Mamá era la persona perfecta... Y luego decidiste matar a la única madre que he tenido”. La otra carta comenzaba con “Querido Caleb”, en lugar de llamarlo padre, y le pedía que reconociera ante los demás lo ocurrido. También le dijo: “Me hiciste sentir como una tonta al pensar que podía confiar en ti”. Kayla Keyt, hermana de Ashley, leyó una declaración en nombre de la familia y afirmó que el asesinato afectó la relación de las niñas con su fe cristiana. También dijo que el crimen había “destrozado a una familia que confiaba en ti”. El padre de Ashley, Todd Smith, manifestó que su familia perdonaba a Flynn, pero pidió que recibiera “todo el peso de la ley”. Por su parte, Kayla Keyt dijo que también perdonaba a Flynn y a Botner y aseguró que esperaba que el acusado hubiera admitido lo ocurrido para evitar a la familia el proceso judicial. Matthew Keyt, cuñado de Ashley, explicó que las niñas están aprendiendo a vivir sin su madre. Según relató, en ocasiones “se recuestan sobre el césped frente a su lápida”, lloran y hablan con ella. También señaló que Flynn les quitó “toda una vida de recuerdos” junto a su madre. Durante la audiencia, Flynn volvió a negar que hubiera asesinado a su esposa. Frente al tribunal, se dirigió a sus hijas y a la familia de Ashley y afirmó: “Le hice promesas a Ashley el día de nuestra boda. No las cumplí”. También insistió en su inocencia: “Seguiré luchando para demostrar mi inocencia mientras el Señor me lo permita. Yo no maté a mi esposa”. La jueza Jeannine Pratt calificó a Flynn como un riesgo “extremo” para el público. También cuestionó que hubiera utilizado su fe para encubrir lo ocurrido y afirmó que había empleado su posición dentro de la iglesia para influir sobre otras personas.

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La participación de Caleb Flynn en ‘American Idol’

Antes del caso judicial, Flynn había aparecido brevemente en ‘American Idol’ en 2013. Durante esa participación habló de Ashley y contó que ella lo había motivado a perseguir su sueño musical. En el programa aseguró que la amaba “más que a nada”. Su participación no llegó a la etapa principal de la competencia en Hollywood. La familia de Ashley también recordó durante el proceso su relación con la religión. Tras el veredicto, el fiscal Paul Watkins leyó una declaración en la que la familia afirmó: “Ashley amaba a Jesús con todo su corazón”. “Amaba a la gente”, continuaba el comunicado. “Pero, sobre todo, amaba ser madre”. Flynn no declaró durante el juicio y su defensa tampoco presentó testigos. La sentencia se produjo después de que el jurado rechazara su versión de que un desconocido había ingresado a la vivienda y disparado contra Ashley mientras dormía. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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