Se estima que Paul Elden tiene aproximadamente unos 500 hijos con 34 esposas diferentes. Las prohibiciones, limitaciones y vulneración de las mujeres del clan Kingston son sistemáticas y se protegen por las creencias de la secta.

Las mujeres son obligadas a casarse con hombres que pertenecen a la comunidad sin ni siquiera preguntarles si están o no de acuerdo, es frecuente que el marido escogido sea un familiar cercano, un hermano, primo o tío, y esto se practica porque la secta es endogámica lo que significa que no permiten que ingresen personas que no pertenecen a la comunidad religiosa.