Cayó en Venezuela “El Ingeniero”, uno de los más buscados por el FBI: ofrecían US$1 millón por su paradero

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, anunció ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos la captura de uno de los diez fugitivos más buscados por la agencia.

Se trata de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias El Ingeniero, quien también es señalado de liderar una red internacional que habría obtenido millones de dólares mediante fraude financiero y ataques a cajeros automáticos bajo la modalidad de “ATM jackpotting” en Estados Unidos.

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Las actividades ilícitas atribuidas a “El Ingeniero” y a otros integrantes de la red habrían comenzado en enero de 2024, cuando pusieron en marcha la modalidad conocida como “ATM jackpotting”, una maniobra que consiste en instalar malware en cajeros automáticos para forzar la entrega de efectivo sin que exista un retiro autorizado.

En el marco de la investigación, las autoridades señalaron que Canelón Aguirre, de origen venezolano, al parecer utilizó el dinero obtenido ilegalmente para financiar económicamente al Tren de Aragua. Él llevaba varios años prófugo de la justicia y fue capturado en Venezuela durante el fin de semana pasado.