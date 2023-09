“Creo que estoy mejor posicionado para avanzar en nuestra agenda America First (Estados Unidos Primero), llevarlo aún más lejos que Trump, pero también unir al país en el proceso”, dijo recientemente el multimillonario empresario a la emisora pública PBS.

Ramaswamy, como los demás aspirantes a la nominación republicana, va detrás de Trump, separado por una brecha aparentemente insalvable, pero ha gastado millones de su propio dinero en su intento por estar en la mejor posición en caso de que el ex presidente se quede por el camino en medio de su creciente maraña de problemas judiciales.

Ramaswamy ha diseñado su estrategia sobre las agendas de los dos hombres a los que espera desbancar, haciendo de su postura contra la ideología “woke” (progresista) de la izquierda estadounidense su leiv motiv.

“Estamos en medio de una crisis de identidad nacional”, señala sombríamente, acusando a las élites del país de hacer metástasis de un “cáncer cultural”, particularmente cuando se trata de temas sobre la comunidad LGBTQI+, ya que considera que “las personas transgénero sufren una enfermedad mental”.

Su mensaje ha encontrado una audiencia agradecida, y su libro, “Woke, Inc.”, en el que desarrolla su tesis, se encuentra actualmente entre los primeros lugares de la lista de libros de no ficción más vendidos del diario The New York Times.

Carbón ardiendo

En un campo cada vez más abarrotado (a la fecha ya se anunciaron 17 candidatos), Ramaswamy ha podido captar la atención y los titulares con un programa de políticas que podría ser descartado como demasiado radical si sus números en las encuestas fueran más bajos.

Este pianista vegetariano quiere aumentar la edad para votar a 25 años y despedir al 90% del personal de la Reserva Federal (Fed, banco central) estadounidense y del Departamento de Justicia.