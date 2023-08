Candidato asesinado en Ecuador, un gran denunciante de corrupción

Frente a estos cuestionamientos, Raisa Vulgarín publicó un comunicado, señalando que no tiene nada que ocultar. “Mi relación sentimental es de carácter personal, íntima, privada y no tiene que ver con el movimiento político al que represento (...). Estoy a completa disposición para responder cualquiera de las interrogantes que las autoridades pertinentes soliciten y así aclarar cualquier malentendido”, dijo.

Ella es pareja del contador Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro (el hijo del presidente Gustavo Petro), quien está judicializado por su presunta participación en hechos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante la campaña presidencial de su papá. Casos que no tienen nada que ver con la corrupción en Ecuador.

Contra el correísmo, en particular, realizó múltiples denuncias, relacionando a sus militantes con oscuros manejos de corrupción. La última en la que puso la lupa fue Raisa Vulgarín, una candidata a la Asamblea ecuatoriana (Congreso) por el partido Revolución Ciudadana, cuyo líder es el exmandatario Correa.

Quien quiera que haya ordenado la muerte de Fernando Villavicencio Valencia, no solo salpicó de horror las elecciones presidenciales de Ecuador. También silenció a un hombre que llevaba varios años haciendo graves denuncias contra miembros de la clase política de su nación, a quienes relacionaba con mafias de corrupción y narcotráfico.

En enero de 2022, cuando era asambleísta, Villavicencio viajó a Colombia para reunirse con el presidente Iván Duque. Le entregó un informe de 125 páginas elaborado por la Comisión de Fiscalización del Legislativo, con detalles de los tentáculos en Suramérica de Alex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En el documento, del que también les dio copias al Departamento de Justicia de EE.UU. y a la Fiscalía de Panamá, se mencionó a la hoy senadora Piedad Córdoba y a una constructora bogotana (Fondo Global de Construcción) como presuntas cómplices del entramado.

“Esa empresa, que operaba también desde Ecuador, no exportó ni una sola casa a Venezuela. Fue una empresa de fachada. El objetivo de Alex Saab y Álvaro Pulido (su socio), y el objetivo del chavismo, era apropiarse de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano. Ecuador fue víctima del asalto de las reservas, porque es el único país que tiene dólares (...). Esto permitió un drenaje de 2.697 millones de dólares, que puso en riesgo la economía de mi país”, recalcó Villavicencio.

Piedad Córdoba negó su participación en estos hechos e insistió en que no tenía conexiones con Saab. Al ecuatoriano lo insultó en una entrevista con Semana, lo acusó de montar una película para difamarla y advirtió que lo iba a denunciar.

“Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo, me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, declaró Córdoba.

Ante esto, el asambleísta le respondió por Twitter: “Señora @piedadcordoba su nivel primario de violencia expresa su desesperación al sentirse descubierta. La información entregada a la justicia desbarata su mentira de que no conocía a Álex Saab. Usted viajó en julio de 2013 a Ecuador, con su hijo y Alex Saab, en un avión de Saab”, y publicó un manifiesto del vuelo.

“Él tenía una información increíble, que no manejaban ni los servicios de inteligencia. Tenía documentos y mucho olfato, él era una fuente a la que todos los periodistas llegábamos”, recordó Pallares.

Nadie sabe muy bien cuáles eran las fuentes de Villavicencio, pero tenía un panorama investigativo que abarcaba gran parte de Suramérica, y estos casos lejanos a su país no los relaciona la justicia ecuatoriana con su asesinato. La Cancillería de Colombia expresó sus condolencias en redes sociales: “El ministro Álvaro Leyva, y el Gobierno todo, reafirman su solidaridad al pueblo ecuatoriano y confían en la fortaleza de las instituciones de la hermana República del Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.