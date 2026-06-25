Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela

La magnitud de la tragedia que vive Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio y que han dejado hasta el momento, 164 muertos y 971 heridos, también se refleja en otra cifra alarmante: decenas de miles de personas continúan sin poder establecer contacto con sus familiares.

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó preliminarmente que el terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a las costas venezolanas podría dejar entre 10.000 y 100.000 fallecidos, de acuerdo con el sistema de evaluación PAGER, utilizado para proyectar víctimas y pérdidas económicas tras grandes desastres naturales.

Según los datos de la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para centralizar reportes de búsqueda tras la emergencia, hasta este jueves se habían registrado 40.223 personas reportadas por familiares y allegados.

De ese total, 37.380 continúan sin contacto, mientras que 2.843 personas ya fueron localizadas gracias a los esfuerzos de búsqueda, la difusión en redes sociales y el restablecimiento gradual de las comunicaciones.