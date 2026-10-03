Desaparece avión con seis personas en el Atlántico: activan operativo de búsqueda en EE. UU.

Las autoridades de Estados Unidos activaron un operativo de búsqueda después de que un avión con seis personas a bordo desapareciera mientras sobrevolaba el Atlántico Norte, frente a las costas de Nantucket, Massachusetts.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este sábado que la aeronave, un Gulfstream G100, cubría la ruta entre Bermuda y Boston cuando se perdió el contacto y dejó de aparecer en los radares.

“El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”, informó la Guardia Costera.

Siga leyendo: Identifican al copiloto de Flydubai que atacó al piloto con un hacha y provocó una emergencia en pleno vuelo