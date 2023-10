En el campo de batalla, el Ejército de Israel ha afirmado que su Fuerza Aérea está atacando objetivos en la Franja de Gaza “a una escala sin precedentes”, en medio de los combates desatados por la ofensiva lanzada el sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“Estamos atacando la Franja de Gaza a una escala sin precedentes, porque lo que pasó aquí es algo que no había pasado antes”, ha dicho el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Omer Tishler, quien ha indicado que “hay un enemigo que dispara cohetes y que ataca a la población civil”.

También le puede interesar: La OTAN advierte a Israel que sus respuestas en la Franja de Gaza sean “proporcionadas”

“Nunca vamos a volver a eso”, ha manifestado, al tiempo que ha reconocido que los bombardeos ya no son “quirúrgicos”, si bien ha subrayado que no se están atacando objetivos civiles, según ha informado el diario The Times of Israel.