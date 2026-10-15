Ataque armado en una escuela de Oregón, EE. UU., dejó a tres niños muertos: un vecino abatió al joven tirador

Tres niños y un profesor murieron este jueves 15 de octubre durante un ataque en una escuela primaria del estado de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos, y el presunto agresor de 16 años fue abatido por un vecino del lugar, informó la policía. Los niños tenían “cinco, ocho y 11 años”, declaró a los periodistas Mike Krantz, jefe de la Policía de la ciudad de Bend. El sospechoso del tiroteo, al parecer, tenía 16 años y fue baleado por “un vecino que lo vio entrar a la escuela, lo siguió y lo enfrentó”, añadió el oficial. Le puede interesar: Más delgados y visiblemente afectados: así fueron retratados Maduro y su esposa en su última audiencia en Nueva York

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el tiroteo en la escuela primaria del estado de Oregón dejó “múltiples víctimas”. El autor, que según la policía fue abatido, irrumpió en la escuela primaria Silver Rail de Bend, una localidad de unos 100.000 habitantes en el noroeste del país. “En este momento, tenemos múltiples víctimas”, dijo Sheila Miller, portavoz del departamento de policía, en una conferencia de prensa. “No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte”, agregó la portavoz. Tanto CNN como CBS News reportaron que tres niños y un adulto murieron en el tiroteo, citando fuentes anónimas de las fuerzas del orden. Posteriormente, tanto autoridades como medios confirmaron que el autor era un adolescente de 16 años. “Hay niños entre las víctimas”, había afirmado Miller más temprano, sin detallar si se trataba de muertos o heridos. Los agentes recibieron una alerta para responder a una escena crítica a las 13:00 locales, a donde la policía llegó aproximadamente dos minutos más tarde, dijo Miller. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Segundos después, recibimos información por radio de que el sospechoso en este incidente había caído”, agregó. Al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital cercano en este estado del noroeste del país. “No sabemos su estado”, apuntó la portavoz. Entre 400 y 450 niños acuden a la escuela Silver Rail, que ofrece educación primaria desde jardín de infancia hasta quinto grado y cuenta con unos 40 empleados, según Miller. El centro educativo quedó inicialmente bajo confinamiento y luego las fuerzas del orden empezaron a escoltar a los estudiantes en autobuses hacia otra ubicación para que pudieran reunirse con sus familias.

Una “tragedia sin sentido” para los miembros de la escuela

Nerviosos, los padres esperaban en el lugar estipulado, cerca de una iglesia, la llegada de los niños. “Por supuesto que estoy preocupado”, confesó Drew Sharp, un padre cuyo hijo cursa quinto grado. “Pero confío en que está bien y que va a estar bien”, dijo a CBS News. Sharp indicó que los estudiantes estaban bajando del autobús por orden de edad, de los más pequeños a los más grandes. “Tiene sentido”, consideró Sharp, aunque para él esto suponía “más tiempo de espera”. El superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, Steven Cook, se dijo conmocionado ante lo que llamó una “tragedia sin sentido”. “Expresamos nuestro más profundo pésame a las familias y a todas las personas afectadas por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que está viviendo nuestra comunidad”, escribió en un comunicado.

Por eso el distrito Bend-La Pine canceló las clases del viernes en todas las escuelas, así como las actividades y eventos deportivos. Estados Unidos es escenario frecuente de la violencia armada. Miles de personas pierden la vida cada año en este país donde las armas de fuego son de fácil acceso. El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos ocurrió en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante surcoreano mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida. En lo que va de año se han registrado más de 360 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que usa ese término cuando cuatro o más personas mueren en el incidente. También le puede interesar: Capturaron a reconocido futbolista de la Selección de Costa Rica por presuntamente extorsionar para cobrar deudas Bloque de preguntas y respuestas