Sospechoso por asesinato del presidente de Haití será deportado a Colombia

El comunicado agrega que todos los intentos por “obtener más y mejores datos del Gobierno haitiano no han tenido éxito” y que, además, no existe un tratado formal de extradición entre Jamaica y Haití.

“ La información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle”, indicó el Gobierno de Jamaica.

Como el Gobierno de Haití no ha facilitado información suficiente sobre la vinculación de Palacios con el citado magnicidio perpetrado el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe por un comando, el militar en retiro será enviado a Colombia, según un comunicado oficial.

En línea con lo anunciado por el Gobierno jamaiquino, Joseph escribió en su cuenta de Twitter que el Gobierno haitiano no había proporcionado “pruebas suficientes” para establecer la participación del mercenario en el asesinato de Moise.

Sobre el proceso de deportación del colombiano ya se había referido este martes el ex primer ministro de Haití Claude Joseph, anunciando que Palacios iba a ser deportado a su país el lunes.

“Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual (Gobierno haitiano) no ha realizado ningún seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moise”, afirmó Joseph, destituido en noviembre como ministro haitiano de Relaciones Exteriores.

Entre tanto, los abogados de Palacios venían pidiendo su liberación inmediata del centro de detención de adultos Horizon de Kingston, argumentando que su arresto es ilegal.

El colombiano Palacios es un supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente haitiano y sobre el pesaba una orden de búsqueda y captura emitida en julio por la Policía Nacional de Haití.