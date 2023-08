Homicidio premeditado: los detalles en contra del confeso asesino de cirujano colombiano en Tailandia

Daniel Sancho, el asesino confeso del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, será procesado judicialmente por el delito de homicidio premeditado. A las autoridades de Tailandia, el país asiático donde ocurrió el crimen, no les convencen las explicaciones que dio el chef español sobre las supuestas razones que lo llevaron a matar y descuartizar en 14 pedazos al médico oriundo de Lorica, Córdoba.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo , meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo en una conversación con EFE, en la que participaron abogados y policías de Tailandia, donde permanece detenido.

La prensa local informó que el chef español habría utilizado un kayak para arrojar otras partes del cuerpo de Arrieta al mar frente a Koh Phangan, pues la policía encontró la canoa abandonada en la playa de Salat, a unos 300 metros del hotel donde se produjo el asesinato.

Según recogió el Bangkok Post, dos mujeres que fueron identificadas como las propietarias del kayak, fueron llevadas por la policía para interrogarlas y contaron que alrededor de las 9 de la noche del martes, el español llegó y pidió alquilar un bote. Inicialmente, rechazaron la solicitud porque podría no ser seguro para el turista por la hora en la que pretendía navegar. Sin embargo, el español insistió y ofreció comprárselo por 1.000 dólares, propuesta que aceptaron.

Ese mismo diario informó que Pol Lt Gen Surapong Thanomjit, comisionado de la Región 8 de la Policía Provincial, los investigadores no están convencidos de la declaración de Sancho porque la evidencia adquirida indicaba que el asesinato fue premeditado.

El oficial también detalló que la policía descubrió que Daniel Sancho le pidió a Arrieta que fuera a la isla de Koh Phangan para la fiesta de la Luna Llena y que fue el cirujano colombiano quien pagó los gastos del viaje y le permitió usar su tarjeta. Además, Arrieta, supuestamente, también había abierto un restaurante para Sancho en España.

Le recomendamos: ¿Quién era el médico colombiano que fue desmembrado por Daniel Sancho en Tailandia?

Sancho negó tener una relación sentimental con el colombiano, como se dijo inicialmente, y aseguró que el colombiano lo acosaba para que fuera su pareja. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, confesó.

Aun si esa versión es cierta, las autoridades tailandesas creen tener suficientes pruebas para creer que el crimen fue planeado. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en el que Sancho compró cuchillos, sierras y bolsas de basura, al parecer con anterioridad. En el país asiático también se le acusa de ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta.

Los medios de Tailandia, un país en el que las leyes son bastante severas y este tipo de crímenes ocurren muy rara vez, han hecho un amplio eco de la noticia. Incluso en la televisión se ha hecho el recuento detallado del acompañamiento que Sancho ha hecho para guiar a la policía hasta los lugares donde arrojó las partes del cuerpo. También se han filtrado las imágenes de las bolsas de basura en las que fue arrojado el cirujano, que EL COLOMBIANO decide no publicar por respeto a la víctima y a su familia.