Una corte de apelaciones de Florida desató una dura polémica en Estado Unidos luego de que se conociera, este jueves, su decisión de confirmar un fallo en torno a que una menor de 16 años no es lo “suficientemente madura” para tener un aborto.

Dos meses después de que la Suprema Corte de ese país revocara el acceso a la interrupción del embarazo en todo el territorio, el caso de la adolescente está provocando una nueva irritación alrededor de los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

La menor, quien no ha sido identificada por su nombre propio para evitar una revictimización, le dijo a una corte inferior que “no estaba lista para tener un bebé”, que estaba todavía en el colegio, que no tenía trabajo y que el padre de la criatura no podía ayudarla económicamente.

Las menores que quieran abortar en Florida necesitan el consentimiento de al menos uno de sus progenitores. Sin embargo, esta adolescente no tiene a sus padres, vive con un familiar y –según el expediente judicial– tiene un tutor designado.