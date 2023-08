A Edwin Arrieta lo recuerdan en Lorica por trabajador y servicial

“Ni mi hermano ni nosotros somos una familia peligrosa. Pueden venir a Lorica y vean dónde vivimos. Somos una familia de bien, nuestros padres han trabajado duro para darnos una educación ”, cuenta a EL COLOMBIANO Darling. Y remata diciendo que esos señalamientos los hace Sancho cuando su hermano no puede defenderse.

Y es que a Darling no le cuadraban las horas que se demoró en dar aviso a las autoridades. Cuenta que, en medio del desespero por no saber de su hermano –quien viajó a Tailandia el martes 1 de agosto–, revisó la cuenta de Instagram de Edwin y vio una historia con Sancho, a quien le escribió para conocer el paradero de su hermano. “Yo a él le escribo no porque lo conociera ni supiera que existía, sino que por estar en esa situación tuve un momento de desespero. Si estás buscando a alguien perdido tú le hablas a todo el mundo”, recuerda la mujer.

El fallecido cirujano vivió en Lorica hasta que fue a hacer sus estudios universitarios en Barranquilla, en donde se graduó como médico. Posteriormente, se radicó en Buenos Aires (Argentina) para especializarse en cirugía plástica y reconstructiva. Después volvió al país y se estableció en la capital de Córdoba (Montería).