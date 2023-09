La primera mujer que se atrevió a contar lo que vive con esta estrella de la NFL, agregó: “Está molesto porque no puede pagar para salir de esto. Manténganse alejadas, damas, no tiene en cuenta a ninguna con la que se involucra. Si estás embarazada de él, no sientas necesidad de comunicarte conmigo. No tengo relación con este hombre y realmente no me importa”.

Sin embargo, dejó claro que si el deportista continúa acosándola para que frene el embarazo, tomará drásticas medidas.

“Si sigo siendo acosada por él o por cualquier persona involucrada con él, emprenderé acciones legales para protegerme a mí y a mi bebé por nacer”.