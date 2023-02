El velódromo de Medellín ya no sirve, está obsoleto. Así lo han expresado ciclistas, entrenadores, dirigentes y amantes de este deporte.

No tiene homologación

“Sino tendría que levantarse en otro sitio. Se hizo un ensayo antes de que se construyera la pista de patinaje María Luisa Calle, en la 70, pero no se pudo en la alcaldía del actual gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. La idea que es haya un escenario óptimo para hacer marcas, que acoja grandes eventos y se pueda promocionar el ciclismo de pista”, agregó González.

“No tiene la reglamentación de un velódromo techado ni está en condiciones de funcionamiento. Algunas veces sirve para entrenar más allá de que su capa de rodamiento esté levantada. Entonces ahí no hay nada”.

Jorge Ovidio González, dirigente del ciclismo colombiano y uno de los dolientes para que se tenga un escenario digno para competir, señaló que el velódromo de Medellín ya caducó, “está viejo, inservible e irreparable”. Dice que además de inundarse, el lugar ya no es homologado por la UCI, por lo que no se pueden organizar competencias internacionales.

En la lucha por el velódromo

En días recientes, un grupo de dirigentes paisas se reunió en la Villa Deportiva Antonio Roldán con la iniciativa de socializar y promover el proyecto de la remodelación del velódromo.

La segunda reunión, ante la dirigencia del ciclismo del departamento, será este 22 de febrero, a las 2:00 p.m. en el auditorio de Indeportes, como lo confirmó Emiliano Sierra, presidente de la Liga de Ciclismo de Antioquia entre 1984 y 1998.

Sierra señaló que están empeñados en que se haga un nuevo velódromo al estilo del de Cali, que cumpla las condiciones para grandes certámenes, con pista de madera y cubierta. Subraya que la ilusión, ante la posibilidad de que Antioquia sea sede de los Juegos Nacionales 2027 (no los organiza desde 1932) es que se pueda tener un espacio óptimo para la modalidad de pista para ese año.

Son conscientes de que la inversión tiene un costo alto y el tema no se resolverá ahora porque los actuales gobernantes no pueden solucionar ya este tema, debido a que no cuentan ni con el tiempo ni presupuesto.

“Pero si resulta, la idea es que se aproveche el mismo terreno para demoler y levantar otro escenario. Sería ideal, integrado en la Unidad Deportiva. De lo contrario, aunque pienso que puede ser posible ante los avances de la ingeniería, habría que pensar en otro lugar y el actual serviría como una pista escuela, pero no sería lo ideal. Tenemos que pensar en grande”.

Por ahora entrenadores y ciclistas no tienen más remedio que continuar con sus trabajos en el deteriorado Cochise Rodríguez, donde pese a ello se siguen formando grandes campeones. La ilusión de tener un lugar digno para competir y que sea sede de eventos de nivel renace con los Juegos Nacionales de 2027. Por ahora, el malestar seguirá latente