Una mentira y las cuentas enredadas: las declaraciones clave de Nicolás Petro

Las revelaciones las hizo en una extensa entrevista con Semana en la que no habló de casos o personajes particulares (como tampoco lo hizo su abogado David Teleki con EL COLOMBIANO), pero dejó en evidencia otras aristas que enlodan la campaña de su papá en la Costa Atlántica.

El primogénito del presidente, diputado del Atlántico y quien casi termina siendo el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación de ese departamento no tiene encendido un ventilador, sino toda una turbina que devela los detalles del entramado de corrupción que habría envuelto a la campaña “Petro presidente” de 2022 que terminó poniendo a su padre en la Casa de Nariño.

“Ni Petro ni Roa sabían de la plata”

Nicolás Petro recibió plata del exnarco Samuel Santander Lopesierra y del empresario Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca Elajdue a través de su hijo Gabriel Hilsaca. Pero ni el presidente Petro ni su gerente de campaña, quien es el actual presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, sabían que Nicolás había gestionado financiación con esos cuestionados.

El diputado afirmó que: “Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían qué parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”.

¿Petro y Roa sabían de otros financiadores?

Los dineros de Santander Lopesierra y El Turco Hilsaca no serían los únicos que no fueron reportados, pero Nicolás Petro no da detalles de quiénes son esos otros financiadores y enfatiza (en repetidas ocasiones) que será la justicia la que tenga que esclarecerlo.

“La justicia deberá determinar el grado de responsabilidad”, dijo. Lo que sí confirmó es que hubo reuniones con otros empresarios, como Óscar Camacho, quien llegó a él a través del político Máximo Noriega. Camacho fue uno de los tres empresarios que fueron mencionados en la audiencia del 3 de agosto de la Fiscalía, además de Christian Daes de Tecnoglass y el contratista y jefe de un clan político, Euclides Torres.