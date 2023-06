Miguel Ángel Supermán López lleva 5 triunfos de 6 posibles en la Vuelta

Con sus imponentes pedalazos, López se ha convertido en el nuevo héroe del ciclismo criollo. Hasta en las redes sociales dicen que no hay kryptonita que lo detenga, en alusión al superhéroe.

Con lo que hace sobre su bicicleta en la exigente geografía de Colombia, el apodo de Supermán es bien merecido para el pedalista Miguel Ángel López; no le queda grande.

De esta manera Miguel Ángel se reafirmó en el primer lugar de la clasificación general, en la que aventaja por 2.12 a Méndez y por 2.51 a Peña. El mejor antioqueño en la tabla es Álex Gil (Orgullo Paisa), quinto a 3.34.

“Estoy haciendo los mismos valores de cuando ganaba etapas en la Vuelta España y el Tour de Francia, el nivel es altísimo”, indicó López cargado de emoción.

“Trabajamos desde la salida hasta la llegada, nos merecemos ganar aunque no es sencillo, y más porque ya se empieza a sentir la fatiga. Cuando se puede hay que intentarlo, no hay que desaprovechar esas oportunidades porque nunca sabes cuándo te vaya a llegar el día de no encontrar las fuerzas para ganar”, manifestó Miguel Ángel, quien se consolida como el corredor con más victorias UCI esta temporada con 14.