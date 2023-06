La reacción de James al no ser convocado a la Selección Colombia para los amistosos de junio

Pese a no tener aún equipo, James Rodríguez se sigue entrenando, de manera personalizada, para estar en buen estado físico cuando vuelva a competir, sobre todo, en la Selección Colombia , uno de sus mayores anhelos.

Más allá de no ser convocado este lunes por el seleccionador de la Tricolor, el argentino Néstor Lorenzo , de cara a los partidos amistosos ante Irak (16 de junio) y Alemania (20 del mismo mes), el volante cucuteño reaccionó a través de su cuenta de Instagram con una imagen que fue vista por sus seguidores como un claro mensaje de “aquí estoy”. En ella se le ve ejercitándose en un gimnasio.

James, quien suena fuerte para llegar al Besiktas de Turquía luego de terminar su vínculo con el Olympiacos de Grecia a comienzos de abril, se mostró en días recientes, en una entrevista con RCN TV y Win Sports, optimista frente al próximo club en el que espera competir.

“Yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada no ha acabado, entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Yo quiero poder jugar cada tres días, me siento bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, calidad”.