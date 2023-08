Juan Pablo Montoya lanzó en días recientes una afirmación que de inmediato despertó debate en el país.

Con la sinceridad y espontaneidad que lo caracterizan, y sin dudar a la pregunta sobre si él hacía parte del top-3 del ranquin de los mejores deportistas en la historia de Colombia, el famoso automovilista respondió de forma afirmativa.

“Por lo que yo he hecho, sí me meto. Porque muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial y de historia, lo cuentas con una mano”, aseguró el talentoso piloto a la Revista Semana.

Pero en su discurso también fue enfático al mencionar a otros colegas que han dejado legado. “El top tres no me importa. Pero Egan tiene que estar ahí por ganar el Tour y el Giro. Pero me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica. Cada uno ha hecho cosas en su disciplina. Caterine (Ibargüen), María Isabel (Urrutia), de fútbol puede estar James (Rodríguez)”, prosiguió.