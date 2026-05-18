Medellín despega con Wingo: nuevas rutas al Caribe, Centroamérica e impulso al turismo médico

Medellín sigue ganando protagonismo dentro de la red de Wingo. La aerolínea anunció dos nuevas rutas internacionales directas desde la capital antioqueña hacia Montego Bay, Jamaica, y Ciudad de Guatemala, al tiempo que presentó Health Check In, una alianza con SURA para impulsar el turismo médico preventivo hacia Colombia desde Aruba y Curazao, con Medellín como una de las ciudades habilitadas para recibir a estos viajeros.

Con esta doble apuesta, Wingo fortalece el turismo en doble vía: amplía las alternativas de viaje internacional para los antioqueños hacia destinos diferenciales del Caribe y Centroamérica, y promueve la llegada de viajeros internacionales interesados en salud, bienestar y prevención.

Solo en 2025, cerca del 35 % del total de pasajeros movilizados por Wingo viajaron desde y hacia Medellín, lo que equivale a 1,2 millones de viajeros. Con estos anuncios, la aerolínea alcanzará 10 destinos internacionales operados desde la ciudad, además de su red de cinco destinos nacionales.

“Medellín es una ciudad estratégica para Wingo y una muestra de ello es que hoy sigue ganando relevancia dentro de nuestra red. Estas nuevas rutas reflejan nuestra confianza en el potencial de la ciudad y en la respuesta de los viajeros antioqueños frente a destinos internacionales diferenciales, directos y a bajo costo. Además, con nuestra alianza con SURA, queremos que la conectividad también sea una herramienta para atraer más viajeros internacionales a Colombia y fortalecer segmentos turísticos de mayor valor agregado”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.