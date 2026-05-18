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Con nuevas rutas directas hacia Jamaica y Guatemala, y una alianza con SURA para atraer viajeros de Aruba y Curazao por turismo médico, la aerolínea amplía su apuesta por el turismo desde y hacia la capital antioqueña.

  • Medellín despega con Wingo: nuevas rutas al Caribe, Centroamérica e impulso al turismo médico
  • Foto: Cortesía.
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hace 1 hora
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Medellín sigue ganando protagonismo dentro de la red de Wingo. La aerolínea anunció dos nuevas rutas internacionales directas desde la capital antioqueña hacia Montego Bay, Jamaica, y Ciudad de Guatemala, al tiempo que presentó Health Check In, una alianza con SURA para impulsar el turismo médico preventivo hacia Colombia desde Aruba y Curazao, con Medellín como una de las ciudades habilitadas para recibir a estos viajeros.

Con esta doble apuesta, Wingo fortalece el turismo en doble vía: amplía las alternativas de viaje internacional para los antioqueños hacia destinos diferenciales del Caribe y Centroamérica, y promueve la llegada de viajeros internacionales interesados en salud, bienestar y prevención.

Solo en 2025, cerca del 35 % del total de pasajeros movilizados por Wingo viajaron desde y hacia Medellín, lo que equivale a 1,2 millones de viajeros. Con estos anuncios, la aerolínea alcanzará 10 destinos internacionales operados desde la ciudad, además de su red de cinco destinos nacionales.

“Medellín es una ciudad estratégica para Wingo y una muestra de ello es que hoy sigue ganando relevancia dentro de nuestra red. Estas nuevas rutas reflejan nuestra confianza en el potencial de la ciudad y en la respuesta de los viajeros antioqueños frente a destinos internacionales diferenciales, directos y a bajo costo. Además, con nuestra alianza con SURA, queremos que la conectividad también sea una herramienta para atraer más viajeros internacionales a Colombia y fortalecer segmentos turísticos de mayor valor agregado”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

Foto: Cortesía.
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Nuevas rutas directas desde Medellín

La ruta Medellín–Montego Bay iniciará operación el próximo 23 de junio y contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados. Con esta operación, Wingo se convierte en la única aerolínea en conectar de manera directa a Medellín con Jamaica. Los tiquetes están disponibles desde USD 159 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Por su parte, la ruta Medellín–Ciudad de Guatemala iniciará operación el próximo 25 de junio y también operará los martes, jueves y sábados. Con esta nueva conexión, Wingo pondrá a disposición más de 30 mil sillas al año entre Medellín y Guatemala, con tarifas desde USD 108 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Los tiquetes para las nuevas rutas ya están disponibles en Wingo.com y en la app de la aerolínea.

Health Check In: turismo médico desde el Caribe hacia Colombia

La apuesta por Medellín también busca atraer más viajeros internacionales. A través de Health Check In, Wingo y SURA ofrecerán a ciudadanos de Aruba y Curazao un paquete que integra vuelo, hotel y chequeo médico ejecutivo en centros de Salud SURA, incluyendo Medellín dentro de las ciudades habilitadas para recibir estos viajeros.

La iniciativa se apalanca en la conectividad aérea de Wingo desde Aruba hacia Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, así como en sus vuelos directos entre Curazao y Bogotá y Medellín. En total, la aerolínea pondrá a disposición más de 163 mil sillas anuales en sus rutas entre Aruba y Colombia, y más de 40 mil sillas anuales entre Curazao y el país.

El producto será comercializado a través de Wingo Vacations, la plataforma de empaquetamiento de Wingo, con tarifas desde USD 1.020. La oferta incluye vuelo, hotel y chequeo médico ejecutivo preventivo, dirigido a mayores de 18 años, con una estadía mínima de 3 días y 2 noches.

*Contenido realizado en alianza con Wingo.