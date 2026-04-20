La Fundación Universitaria Esumer, pionera en programas de mercadeo y comercio internacional, presenta la nueva etapa de su sede en el Centro Comercial Premium Plaza con espacios que forman talento pertinente, práctico y global, fortaleciendo la oferta de pregrados, posgrados y educación continua, alineada con las dinámicas del entorno empresarial. Este desarrollo significa una evolución en infraestructura y capacidades formativas en articulación con el campus Robledo —origen y pilar académico de la institución—, consolidándose como un modelo que integra educación, empresa, ciudad y mundo a través de programas presenciales y virtuales.

Espacios para el talento empresarial

Esumer evoluciona con espacios que conectan con el sector productivo: - Laboratorio financiero y laboratorio de mercadeo: se desarrollan capacidades estratégicas empresariales. - Nueva sede del centro de idiomas: potencian competencias globales. - Auditorio con capacidad para 280 personas. - Aulas modernas y coworking para conectar negocios. Hasta ahora su centro de idiomas ha contribuido al desarrollo social a través de programas como Medellinglish con más de 3.900 personas certificadas y CreeSiendo en Rionegro con más de 830 participantes.

Nuevos espacios en premum plaza. FOTO: cortesía

Conectar con la realidad productiva

Esumer ofrece programas avanzados en pregrado y posgrado en el campo económico-administrativo con presencia en 125 municipios de Antioquia. La fundación universitaria le apuesta a proyectos de fortalecimiento, intervención y desarrollo empresarial en alianza con organizaciones como Comfama, Comfenalco, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur y Oriente antioqueño, EPM, Fundación Uniban y Fundación Grupo Social, entre otras. Con el 90 % de sus docentes con vínculos en el sector empresarial, la institución fortalece la conexión entre academia y realidad productiva. Actualmente, cuenta con más de 20.000 estudiantes en modalidades presencial, virtual y de educación continua, 24.000 egresados y una oferta de 39 programas académicos. “El modelo empresa-estado-universidad es clave en Medellín. Permite alinear la formación con las necesidades empresariales y las prioridades públicas, impulsando competitividad, innovación y empleabilidad sostenible”, explica Ligia María Baena, directora de Marca y Comunicaciones de Esumer.

Foto: Cortesía.

Formación a la medida del sector corporativo

A través de su estrategia de Multicampus Empresarial, la institución ha llevado programas de formación a más de 56 empresas, entre ellas Postobón, Colanta, Argos, Grupo Éxito, Bancolombia, Incolmotos Yamaha y Casa Ferretera. Por su parte, en Grupo Éxito se han fortalecido las capacidades de más de 1.500 colaboradores en retail, liderazgo, negociación y analítica, además de 6.200 empleados de Bancolombia que han sido capacitados en diferentes niveles.

“Esumer es un aliado estratégico del tejido empresarial. A través de su oferta forma talentos altamente empleables con visión global y enfoque práctico, aportando al desarrollo económico y competitivo de la ciudad”, dice Ligia María Baena, directora de Marca y Comunicaciones de Esumer.

93% es la tasa de empleabilidad de los egresados de Esumer.