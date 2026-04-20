La Fundación Universitaria Esumer, pionera en programas de mercadeo y comercio internacional, presenta la nueva etapa de su sede en el Centro Comercial Premium Plaza con espacios que forman talento pertinente, práctico y global, fortaleciendo la oferta de pregrados, posgrados y educación continua, alineada con las dinámicas del entorno empresarial.
Este desarrollo significa una evolución en infraestructura y capacidades formativas en articulación con el campus Robledo —origen y pilar académico de la institución—, consolidándose como un modelo que integra educación, empresa, ciudad y mundo a través de programas presenciales y virtuales.