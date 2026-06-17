La jornada electoral en Colombia no depende de una sola institución o etapa del proceso, sino que está compuesta por un sistema robusto de actores y jornadas que hacen posible que cada voto esté seguro. Durante todo el proceso hay observación, verificación y participación de diferentes entidades, organismos y miembros de las distintas campañas políticas que garantizan la transparencia de las elecciones.

Luego del cierre de las urnas, el conteo de los votos se realiza de manera manual por parte de los jurados de votación. Los resultados se consignan en el Formulario E-14 , del que sale un ejemplar de transmisión para el preconteo. Este permite informar rápidamente a los ciudadanos sobre los resultados de la jornada electoral.

Los votos y formularios entran en una cadena de custodia para llegar de manera segura hasta la sede de la Registraduría. En los días posteriores, se realiza el escrutinio que permite verificar, consolidar y declarar oficialmente los resultados de la elección. El escrutinio está a cargo de la comisión escrutadora que se conforma por jueces, notarios y registradores, y en el que también hay observadores y representantes de los candidatos.

De esta manera, el preconteo y el escrutinio funcionan de manera complementaria. El primero informa rápidamente sobre los resultados y el segundo es la verificación oficial de la voluntad expresada en las urnas.