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El sistema electoral colombiano está compuesto por múltiples actores, controles y mecanismo de verificación que garantizan la protección de su voto. Le contamos cómo funcionan y quiénes lo protegen.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
17 de junio de 2026
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La jornada electoral en Colombia no depende de una sola institución o etapa del proceso, sino que está compuesta por un sistema robusto de actores y jornadas que hacen posible que cada voto esté seguro. Durante todo el proceso hay observación, verificación y participación de diferentes entidades, organismos y miembros de las distintas campañas políticas que garantizan la transparencia de las elecciones.

Luego del cierre de las urnas, el conteo de los votos se realiza de manera manual por parte de los jurados de votación. Los resultados se consignan en el Formulario E-14 , del que sale un ejemplar de transmisión para el preconteo. Este permite informar rápidamente a los ciudadanos sobre los resultados de la jornada electoral.

Los votos y formularios entran en una cadena de custodia para llegar de manera segura hasta la sede de la Registraduría. En los días posteriores, se realiza el escrutinio que permite verificar, consolidar y declarar oficialmente los resultados de la elección. El escrutinio está a cargo de la comisión escrutadora que se conforma por jueces, notarios y registradores, y en el que también hay observadores y representantes de los candidatos.

De esta manera, el preconteo y el escrutinio funcionan de manera complementaria. El primero informa rápidamente sobre los resultados y el segundo es la verificación oficial de la voluntad expresada en las urnas.

¿Quiénes son los actores que cuidan y vigilan su voto?

Jurados de votación: seis ciudadanos por mesa, elegidos aleatoriamente por un sorteo electrónico para recibir a los votantes y realizar el preconteo.

Testigos electorales: personas acreditas por partidos y campañas, quienes se convierten en ojos de cada candidatura en cada mesa. Su labor complementa la de jurados y autoridades.

Comisiones escrutadoras: son los encargados de realizar el conteo oficial, consolidar las actas y solucionar reclamos después de las elecciones. Está compuesto por jueces, notarios y registradores.

Delegados electorales: funcionarios encargados de preparar y organizar la logística, garantizar el funcionamiento, además de recibir y custodiar el material electoral entregado por los jurados.

Integrantes de las mesas de justicia: funcionarios del Procuraduría, Defensoría y Personerías encargadas de atender y tramitar las denuncias sobre irregularidades que se presenten en el puesto.

Observadores nacionales e internacionales: personas independientes que se encargan de garantizan la transparencia en el proceso electoral.

Ciudadanos que ejercen su derecho al voto: los más de 40 millones de colombianos que pueden votar también son actores y garantes del proceso. Como ciudadanos pueden denunciar irregularidades en el proceos.

¿Quién declara los resultados oficiales y quién puede reclamar?

El escrutinio oficial puede tardar varios días e incluso semanas. Al tener valor jurídico vinculante y presentar los resultados oficiales es declarado por el Consejo Nacional Electoral.

Si hay alguna reclamación quienes están habilitados para hacerlo son:
- Los testigos electores debidamente acreditados.
- Los candidatos
- Los apoderados de los candidatos, según la etapa del escrutinio.
- Los Agentes del Ministerio Público debidamente designados.

En este sentido, la jornada electoral está blindada y la confianza y seguridad de su voto no depende únicamente de una cifra o de un resultado. Depende de miles de ciudadanos, funcionarios, jueces, testigos, observadores y organismos de control que trabajan para garantizar que cada voto cuente y que la voluntad expresada en las urnas sea respetada. Porque un voto de confianza también se construye verificando.

*Contenido realizado en colaboración con la Registraduría.