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La compañía abre un nuevo canal para acercar a emprendedores y Mipymes a soluciones de empaques de alta calidad, pensadas a su medida.

  • Los empaques se realizan de forma ágil y con un acabado profesional. Foto: Cortesía.
    Los empaques se realizan de forma ágil y con un acabado profesional. Foto: Cortesía.
  • 99,9% del total de 1,8 millones de empresas activas en Colombia al cierre de 2025 corresponden a MiPymes. Foto: Cortesía.
    99,9% del total de 1,8 millones de empresas activas en Colombia al cierre de 2025 corresponden a MiPymes. Foto: Cortesía.
hace 15 minutos
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Hay un lugar en la virtualidad donde emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de todo el país pueden encontrar empaques para sus productos. Ese sitio es la plataforma de e-commerce de Smurfit Westrock, líder en soluciones de empaque innovadoras y sostenibles a base de papel. Desde allí, los emprendedores pueden convertir sus ideas en soluciones de empaque que protegen sus productos y acompañan el crecimiento de sus negocios.

La nueva tienda virtual es su compromiso con el ecosistema emprendedor. Un sitio accesible que rompe barreras reservadas a las grandes empresas. Se pueden hacer pedidos desde 20 unidades y personalizar con impresión digital a partir de 50.

La compañía desarrolla cada una de las referencias disponibles —cajas y bolsas de papel en medidas estándar— con la misma calidad que ofrece a multinacionales y empresas exportadoras, lo que garantiza resistencia, presentación y sostenibilidad.

“Como compañía, atendemos habitualmente a clientes industriales con grandes pedidos. Sin embargo, constantemente se acercaban pequeñas empresas solicitando nuestra calidad y sostenibilidad, pero necesitando volúmenes de 50, 100 o 500 empaques”, explica Andrés Felipe González López, líder de Experiencia Digital de la Tienda Virtual de Smurfit Westrock.

Además, agrega: “Las MiPymes representan la base de la economía en Colombia, creamos un modelo logístico interno que les permite acceder a esa misma calidad e innovación”.

Tecnología que lo hace posible

La plataforma digital elimina los costos de preparar planchas físicas de impresión. Lo resuelve con la incorporación de tecnología de impresión digital de alta definición sobre cartón. Así, cualquier marca puede plasmar sus propias imágenes en sus empaques, con paletas de colores completas desde un mínimo de 50 unidades, incluso alternar referencias gráficas.

El empaque es la primera impresión que recibe un cliente. Los emprendedores necesitan posicionar su marca desde el primer momento, pero el mercado tradicional les exigía tirajes altos o el pago de costosas planchas. Nuestra tecnología digital les da la flexibilidad de personalizar sus empaques en pequeñas cantidades”, explica González López.

Creatividad que multiplica opciones

Hay 23 referencias disponibles entre cajas y bolsas diseñadas para sectores como moda, gastronomía, detalles, bisutería y agroindustrial. Sin embargo, las estructuras versátiles permiten que los emprendedores transformen sus usos convencionales.

Bandejas de cartón pensadas para la exportación de aguacate y frutas, ahora son utilizadas para entregar desayunos sorpresa, una alternativa más liviana y estética. Cajas para pizzas se usan para empacar prendas de vestir, lencería o la presentación de tablas de quesos y repostería. Cajas con divisiones internas, pensadas para combos gastronómicos, son aprovechadas por marcas artesanales para comercializar sets de café en grano, mugs o productos cosméticos naturales.

Lugar de atención digital, rápida y cercana

Emprendedores y MiPymes de todo el país pueden hacer sus pedidos en la dirección de la tienda virtual y recibir sus empaques en un plazo de 3 a 5 días hábiles. La plataforma incorpora herramientas como chat en línea, atención vía WhatsApp y pagos digitales seguros para una experiencia ágil y cercana.

Además, cuenta con un blog dedicado a artículos sobre mejores prácticas en logística y empaques, la selección del empaque ideal, la importancia del branding, herramientas de marketing, entre otros temas para el ecosistema emprendedor, que permiten seleccionar la mejor opción para el negocio y adaptarse para responder con la mejor calidad y precio.

99,9% del total de 1,8 millones de empresas activas en Colombia al cierre de 2025 corresponden a MiPymes. Foto: Cortesía.
99,9% del total de 1,8 millones de empresas activas en Colombia al cierre de 2025 corresponden a MiPymes. Foto: Cortesía.

Lista de beneficios

Ventajas para emprendedores:
1. Sin grandes volúmenes: Pedidos desde 20 unidades y personalización desde 50, sin cobro de planchas.
2. Calidad de multinacional: Materiales de alta resistencia y certificación ambiental FSC.
3. Proceso fácil y rápido: Compra online segura, acompañamiento por WhatsApp y entregas en 3 a 5 días a nivel nacional.
4. Portafolio versátil: Cajas y bolsas adaptables a e-commerce, alimentos y más.

Visita tienda.smurfitwestrock.com.co para conocer más.

*Contenido en colaboración con Smurfit Westrock.