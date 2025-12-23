Del mito al hábito: la campaña que ganó el Premio Effie 2025
Este año fue bastante positivo para Nosotras, la marca del Grupo Familia – Essity orientada a la higiene femenina, pues fue reconocida con el Premio Effie 2025 en la categoría Higiene y Cuidado Personal – Protectores por su innovadora campaña “Del mito al hábito”, una iniciativa que logró cambiar creencias culturales, educar a millones de mujeres y fortalecer el liderazgo de la marca en el mercado colombiano.
Los Premios Effie son los reconocimientos más prestigiosos del marketing mundial. Cada año destacan aquellas campañas que no solo son creativas, sino que logran resultados reales y medibles. Effie Worldwide busca establecer un estándar global de excelencia en marketing, premiando las ideas que combinan estrategia, creatividad y efectividad para transformar tanto los negocios como la sociedad. En este contexto, Nosotras se destacó por presentar una campaña que trascendió la publicidad tradicional y logró un cambio de comportamiento en las consumidoras, un logro que pocos casos alcanzan.