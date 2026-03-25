Microempresas: base de la economía en Colombia

En barrios, veredas y municipios de todo el país buena parte de la economía nace en negocios pequeños. Restaurantes familiares, talleres, emprendimientos rurales o iniciativas que comienzan en casa terminan convirtiéndose en la principal fuente de ingreso para miles de personas en un país donde las microempresas representan el 95,1 % del tejido empresarial y generan alrededor de 15,3 millones de ocupaciones, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
Antioquia es uno de los territorios donde esta dinámica es más visible. En el departamento existen 222.244 microempresas activas que representan el 89,1 % de las unidades productivas de la región y el 12,1 % de las del país, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM) y Comfecámaras 2025, lo que evidencia el peso que tienen estos negocios en la economía local. Allí el emprendimiento aparece como una puerta de entrada al mundo empresarial para quienes deciden crear su propio negocio, muchas veces con pocos recursos pero con una fuerte apuesta por salir adelante.