Mazda CX-60 Híbrida Enchufable (PHEV) redefine la experiencia de conducción híbrida

Con su tecnología eSkyactiv PHEV, la nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable ofrece lo mejor de dos mundos: potencia y eficiencia para un manejo emocionante, y tranquilidad para recorrer cualquier distancia sin preocuparse por la autonomía.
Gracias a su sistema híbrido enchufable —el nivel más avanzado de hibridación en el mercado global de vehículos—, puede moverse en modo 100 % eléctrico en recorridos diarios, y contar con el respaldo del motor a gasolina para trayectos más largos. Así, la conducción es fluida, potente y sin estrés, con una respuesta dinámica que se adapta a cada necesidad.
La nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable llega con tecnología de punta para transformar la experiencia al volante. Su sistema eSkyactiv PHEV combina un motor a gasolina de 2.5 litros con uno eléctrico y una batería de iones de litio de 355 V, logrando una potencia total de hasta 323 caballos y hasta 500 Nm de torque con la carga completa.
Además, incorpora un innovador sistema de reconocimiento facial que identifica al conductor y ajusta automáticamente más de 250 configuraciones del vehículo —como asiento, espejos, timón y pantalla activa de conducción— para ofrecer una experiencia totalmente personalizada. También incluye un asistente de entrada y salida que acomoda el asiento y el volante para mayor comodidad. Tecnología pensada para que manejar sea cómodo, intuitivo y placentero desde el primer momento.