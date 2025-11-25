Si hay un destino de moda ese es República Dominicana. El país isleño anclado en el caribe destaca hoy en día entre los lugares predilectos de los colombianos a la hora de buscar no solo playas y calor, sino también experiencias que incluyen gastronomía, historia, música y hasta vivencias alrededor de una de las bebidas icónicas de esta parte del mundo como es el ron.
Los datos son concluyentes: 320.261 turistas colombianos entre enero y octubre de 2025, con proyección de cerrar el año con 395.119 viajeros provenientes de Colombia. Además, la cifra viene en aumento tras la pandemia del covid-19.
Las cifras posicionan a Colombia como el cuarto emisor global de turistas hacía República Dominicana; y dentro de Suramérica es el segundo, después de Argentina. Esto hace que el gobierno dominicano, que tiene el turismo como eje central de su economía, considere actualmente a Colombia como un aliado estratégico.
Así lo reconoce el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, quien visitó Colombia para afinar aún más los esfuerzos a través de un evento definido Meet in Paradise. “Queremos llegar a medio millón de turistas colombianos. Llegando a esa cifra, Colombia sería más fuerte para nosotros que Inglaterra y Alemania juntos, o España, que son mercados tradicionales”, sostuvo.