Kristal Malls será el primer shopping resort de Latinoamérica

Dentro de Azul de Arenas, un megaproyecto residencial y comercial de más de 2 millones de m2 en el norte de Cartagena, en la salida hacia Barranquilla, estará Kristal Malls, el primer shopping resort de Latinoamérica.
Un concepto novedoso que trae al país la constructora Arquitectura y Concreto, AyC, y cuyo atractivo principal será una gran laguna cristalina de más de 20.000 m2 con la tecnología Crystal Lagoons®. En esta, los visitantes disfrutarán de playas artificiales con arena similar a la encuentran en una playa tradicional, con zonas de nado y de descanso, deportes acuáticos y otras amenidades.
La novedad con respecto a otros proyectos que cuentan con esta tecnología, explica Jorge Perdomo, gerente de Proyectos de Arquitectura y Concreto, es que Kristal Malls será el único en el que el público podrá ingresar a la laguna cristalina mediante el pago de un pasadía. Esto le dará una connotación diferente, ya que muchas personas querrán conocer esta atracción y sumergirse en ella sin necesidad de estar alojados en alguna vivienda.