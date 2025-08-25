Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Este proyecto comercial que desarrolla Arquitectura y Concreto en el norte de Cartagena incluirá la primera laguna cristalina con tecnología Crystal Lagoons® abierta al público en Colombia.

  • Así se verá Kristal Malls, un proyecto que entrará en operación en el año 2029. Fotos Renders ilustrativos del proyecto - cortesías
    Así se verá Kristal Malls, un proyecto que entrará en operación en el año 2029. Fotos Renders ilustrativos del proyecto - cortesías
  • Kristal Malls será el primer shopping resort de Latinoamérica
  • Kristal Malls será el primer shopping resort de Latinoamérica
hace 16 horas
bookmark

Dentro de Azul de Arenas, un megaproyecto residencial y comercial de más de 2 millones de m2 en el norte de Cartagena, en la salida hacia Barranquilla, estará Kristal Malls, el primer shopping resort de Latinoamérica.

Un concepto novedoso que trae al país la constructora Arquitectura y Concreto, AyC, y cuyo atractivo principal será una gran laguna cristalina de más de 20.000 m2 con la tecnología Crystal Lagoons®. En esta, los visitantes disfrutarán de playas artificiales con arena similar a la encuentran en una playa tradicional, con zonas de nado y de descanso, deportes acuáticos y otras amenidades.

La novedad con respecto a otros proyectos que cuentan con esta tecnología, explica Jorge Perdomo, gerente de Proyectos de Arquitectura y Concreto, es que Kristal Malls será el único en el que el público podrá ingresar a la laguna cristalina mediante el pago de un pasadía. Esto le dará una connotación diferente, ya que muchas personas querrán conocer esta atracción y sumergirse en ella sin necesidad de estar alojados en alguna vivienda.

Beneficios económicos y normativos

Kristal Malls será un espacio con cerca de 65.000 m2 de área comercial arrendable en su primera etapa (y un total de 120.000 m2 en otros usos), con más de 300 locales distribuidos en dos pisos, y en otros tres proyecta hacia el futuro la construcción de un hotel, un teatro, una plaza para conciertos, una torre para servicios de salud y oficinas, entre otros usos.

Jorge Perdomo afirma que la zona donde está ubicado el shopping resort tiene un potencial muy atractivo desde el punto de vista del inversionista. Se calcula que en los próximos años su población alcance los 150.000 habitantes, dada la construcción de proyectos de vivienda, centros de salud, universidades y comercios. Además, allí se proyecta la construcción de un nuevo aeropuerto que servirá a Cartagena para atender la presencia masiva de turistas en la ciudad. Se calcula que cada año lleguen más de 4 millones de visitantes, según cifras oficiales.

Kristal Malls será el primer shopping resort de Latinoamérica

¿Qué marcas estarán presentes?

La confianza y el respaldo que transmite AyC permite que diversas marcas ya hayan comprometido su presencia en Kristal Malls. Entre ellas se destacan el Grupo Éxito, Americanino, Chevignon, Frisby, City Park, Totto, Parmessano y muchas más.

“La comercialización ha sido exitosa. Tendremos marcas nacionales e internacionales muy reconocidas. En Colombia no existe un mall comercial con estas características y muchas empresas se han dado cuenta del potencial de inversión que este les ofrece, sumado al respaldo que les ofrece la compañía”, dice Perdomo.

Kristal Malls será el primer shopping resort de Latinoamérica

Dinamizador de la economía local

La construcción de Kristal Malls generará cerca de 1.000 empleos directos y otros 2.000 indirectos, la mayoría con personas de la región. Eso sin contar aquellos que se crearán cuando el shopping resort entre en operación. Datos relevantes que evidencian cuánto aportará el proyecto al desarrollo social y económico de Cartagena y sus municipios cercanos. Kristal Malls se ubicará en el megaproyecto residencial y comercial Azul de Arenas.

“Los visitantes podrán venir a Kristal Malls, a hacer sus compras, comer y pasar el día en la laguna cristalina con tecnología Crystal Lagoons®, el primer shopping resort de Latinoamérica”, dice Jorge Perdomo, gerente de Proyectos de Arquitectura y Concreto.

*Contenido realizado en colaboración con A&C.