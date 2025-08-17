Ideatón: soluciones innovadoras por la seguridad nacional

Por medio de esta convocatoria, que se lanzará el 1 y 2 de diciembre en el marco de la feria Expodefensa , se pretende promover el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas centradas en datos para una detección más eficaz de amenazas, identificación de patrones de grupos delictivos, protección de recursos naturales y prevención de crímenes ambientales.

La primera Ideatón: Iniciativas innovadoras desde el uso de la inteligencia artificial para generar acciones que permitan identificar actividades ilegales asociadas al multicrimen, busca incentivar a jóvenes y emprendedores colombianos a aportar su conocimiento tecnológico para proponer y desarrollar soluciones a la medida.

Un modelo de conexión

Para la Mayor Alexandra Zabala, líder de la Ideatón, es fundamental el trabajo conjunto entre el sector educativo, la empresa, el entorno natural, la sociedad civil y el Estado. “Siempre en la innovación se busca encontrar un mecanismo que sea rápido, efectivo, que llegue a los jóvenes y que sea atractivo para todas las partes. Los sectores de defensa en el mundo son jalonadores de recursos, industria, desarrollo y creación de nuevas apuestas en el mercado”, aclara.

Así, la Ideatón busca tener un alcance nacional para reconocer y valorar el talento joven en todo el país. “Es la oportunidad de poner en un solo escenario a todos los actores involucrados con el fin de potencializar las ideas de los jóvenes y acercarlos al sector para dinamizar la puesta en marcha de soluciones”, agrega la Mayor Zabala. Se trata de crear un espacio de conexión que genere valor y promueva iniciativas que de otra forma podrían quedar desarticuladas.

La academia como apoyo estratégico

El sector educativo juega un papel fundamental en dicho ecosistema. En este caso, la Universidad Militar Nueva Granada cumplió un papel estratégico en el desarrollo metodológico de lo que será la Ideatón, además de ofrecer diversos espacios en la institución, “uno de ellos es el Hub de Innovación, equipado con diferentes elementos que facilitan el trabajo en equipo”, afirma Astrid Rubiano, vicerrectora de Investigaciones de esta institución.

Para la Universidad, la satisfacción de participar en iniciativas como la Ideatón radica en la aplicación práctica del conocimiento: “Permite que respondamos a una necesidad del país en cuanto a la seguridad, es decir, no es hacer una investigación que queda en el anaquel, sino que se da una solución a una necesidad de la sociedad”, sostiene la vicerrectora. Esta colaboración cumple con la misión universitaria de docencia, investigación y extensión, al asegurar que el conocimiento no solo se genere, sino que también impacte directamente en la sociedad.