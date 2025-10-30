Juan Manuel Barrientos y Club Colombia lanzan Esmeralda: la primera joya líquida del país

De la unión entre la maestría cervecera de Club Colombia y la creatividad del chef Juan Manuel Barrientos nace Club Colombia Esmeralda, una edición limitada que celebra el lujo, el diseño y el orgullo nacional a través de una propuesta creada desde la calidad y el talento colombiano.

Esta cerveza representa la convergencia de tres íconos del país: la excelencia cervecera de Club Colombia, la visión gastronómica de Juan Manuel Barrientos y el valor simbólico de la esmeralda, piedra nacional que ha llevado el nombre de Colombia al mundo. Su creación da vida a una joya líquida de edición limitada, que exalta la sofisticación y la autenticidad de lo que solo puede nacer aquí.

El líquido fue desarrollado en un proceso de co-creación entre los maestros cerveceros de Bavaria y Juan Manuel Barrientos, fundador de ElCielo y reconocido con Estrellas Michelin. Juntos experimentaron con tres maltas seleccionadas para construir una lager dorada equilibrada y refrescante, con notas herbales que realzan los sabores y elevan los maridajes.

“Este lanzamiento refleja lo que significa crear desde lo local, con calidad y pasión colombiana. Es el resultado de una colaboración profunda, donde combinamos la innovación cervecera con la gastronomía para transformar sabores en auténticos tesoros”, afirmó Juan Manuel Barrientos.

El diseño de la botella, desarrollado por DraftLine, traduce la pureza de una esmeralda en una pieza sofisticada: etiqueta negra con destellos verdes que evocan el brillo de la piedra y refuerzan su carácter exclusivo.