Escuela de Verano Saberes UPB 2026, que se realiza desde mañana y hasta el próximo viernes en el centro de eventos Fórum de es esta universidad, desarrolla su agenda temática en dos ejes: Talentos del futuro e “IA-Inteligencia del Amor”. La propuesta plantea una reflexión ética sobre las nuevas tecnologías y busca situar la dignidad y la condición humana en el centro del desarrollo tecnológico.

El rector general de la Universidad Pontificia Bolivariana, padre Diego Marulanda Díaz, explica que esta iniciativa surgió de una reflexión entre condición humana e inteligencia artificial. “’IA: Inteligencia del Amor’ significa que en un contexto dominado por indicadores, algoritmos, eficiencia y automatización, esta perspectiva invita a volver a lo esencial, a conectar con la esencia de la vida, la dignidad humana, la comunidad”.

De esta reflexión surge el neologismo “amoritmo”, que contrasta la rapidez de los algoritmos con los tiempos de los procesos humanos. “El algoritmo tiene una producción rápida, pero el amor tiene un tiempo distinto al ritmo matemático. La pregunta esencial desde lo humano es: ¿qué inteligencia orienta o guía a la inteligencia artificial?”, destaca el Rector.