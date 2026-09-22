Aunque el océano Pacífico está a cientos de kilómetros del Valle de Aburrá, lo que ocurre allí puede tener consecuencias sobre las condiciones atmosféricas de toda Colombia y, por ende, de nuestro territorio. Esta conexión entre el océano y la atmósfera es precisamente la clave para comprender uno de los fenómenos de variabilidad climática más importantes del planeta: El Niño-Oscilación del Sur, o ENSO, por sus siglas en inglés.
El ENSO es un fenómeno natural que ocurre, aproximadamente, cada dos a siete años y que tiene una influencia importante sobre las temperaturas y las precipitaciones en diferentes regiones del mundo, incluyendo a Colombia y su región Andina. El ENSO es un sistema acoplado océano-atmósfera, que tiene dos fases: una cálida, conocida como evento El Niño; y una fría, denominada evento La Niña. La fase cálida, o evento El Niño, se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas superficiales en las porciones oriental y central del Océano Pacífico tropical.
Hablar del evento El Niño no significa hablar simplemente de un aumento de la temperatura del océano. La fase cálida del ENSO se caracteriza además por cambios en la circulación atmosférica, modificaciones que pueden alterar la distribución de las lluvias y las temperaturas en regiones muy distantes del lugar donde se origina el fenómeno.
En términos sencillos, el océano y la atmósfera funcionan como un sistema conectado. Cuando cambia de manera significativa la temperatura del océano, también cambian procesos atmosféricos relacionados con los vientos, la formación de nubes y el transporte de humedad. Y viceversa. Esos cambios pueden modificar, a diferentes escalas, las condiciones climáticas de otros territorios. Sin embargo, esta relación no significa que ambos respondan de manera simultánea ni que un cambio en uno se refleje inmediatamente en el otro. Son procesos distintos, con dinámicas y tiempos de respuesta propios, que interactúan y se complementan.