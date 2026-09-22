Durante años, el predio donde operó la industria de Coltabaco funcionó como un recinto cerrado a la dinámica urbana. Hoy, esos 95.000 metros cuadrados comienzan a reconfigurarse bajo el concepto de Ciudad Veranova, un macroproyecto de desarrollo gradual a largo plazo que integrará vivienda, comercio, servicios y espacio público. El proyecto contempla la intervención de siete grandes predios. De ellos, dos proyectos residenciales ya están en etapa de ventas: Veranova Park y On Apartamentos. En paralelo, la constructora avanza en la intervención técnica de una de las estructuras originales para reconvertirla en uso corporativo. “Hoy tenemos varios lotes pendientes por desarrollar que se encuentran en fase de estructuración. Es un proceso pensado para consolidarse de manera paulatina”, explicó Ana María Muñoz Muriel, gerente de proyectos de Arquitectura y Concreto. De acuerdo con la firma, el desarrollo total del complejo tomará entre 10 y 15 años.

Ubicación estratégica y conectividad

Uno de los mayores atractivos del desarrollo radica en su emplazamiento en un punto neurálgico del sur del Valle de Aburrá. El lote cuenta con acceso directo a ejes viales estratégicos como las avenidas Las Vegas, El Poblado y la Autopista Sur, lo que facilita el desplazamiento hacia el centro de Medellín y los municipios vecinos de Envigado e Itagüí. Asimismo, está ubicada a los pocos minutos de la estación Poblado del Metro de Medellín. Esta integración con la red vial y multimodal posiciona a Ciudad Veranova cerca de polos educativos, centros de salud, áreas comerciales y nodos empresariales clave de la zona sur.

Primeras etapas residenciales

Veranova Park fue el primer proyecto residencial que se lanzó dentro de Ciudad Veranova. Sus tres torres registran un 87% de comercialización; la primera ya se encuentra en proceso de edificación y la segunda avanza en cimentación. El perfil de comprador abarca tanto clientes para vivienda propia como inversionistas, con predominio de compradores de Medellín y una participación de residentes en el exterior, principalmente de Estados Unidos. Las entregas iniciales de Veranova Park están programadas entre finales de 2027 y principios de 2028, año en el que se concentrará el grueso de la etapa. Por su parte, On Apartamentos —orientado a un público más joven e inversionistas— inició ventas de su primera torre en septiembre de 2025 y de la segunda en febrero de 2026, alcanzando un 44 % de ventas consolidadas. La construcción de esta primera etapa está prevista para iniciar hacia el cierre de 2026.

Reconversión arquitectónica e infraestructura

El componente corporativo estará marcado por la conservación de la fachada de uno de los inmuebles industriales originales. El edificio albergará el Veranova Business Center, manteniendo su fachada e integrando comercio y un supermercado en el primer nivel, mientras que los pisos dos al cinco albergarán áreas de oficinas bajo modelo de arrendamiento directo. El proyecto global proyecta la edificación de aproximadamente 2.287 viviendas y más de 30.000 metros cuadrados destinados a usos mixtos. Asimismo, el plan parcial contempla la cesión e integración de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacio público de libre acceso para la ciudad. En los lotes remanentes, la constructora evalúa la inclusión de infraestructura en salud, esquemas de coliving y soluciones habitacionales para adultos mayores, alineándose con el modelo urbano de proximidad o “ciudad de 15 minutos”. El plan de obra priorizará las vías de acceso y las redes de urbanismo básicas para habilitar el lote y su conexión con corredores viales clave y la estación Poblado del Metro.

Render ilustrativo. Foto: Cortesía.

Un hito de renovación urbana para el sur del área metropolitana