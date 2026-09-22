Durante años, el predio donde operó la industria de Coltabaco funcionó como un recinto cerrado a la dinámica urbana. Hoy, esos 95.000 metros cuadrados comienzan a reconfigurarse bajo el concepto de Ciudad Veranova, un macroproyecto de desarrollo gradual a largo plazo que integrará vivienda, comercio, servicios y espacio público.
El proyecto contempla la intervención de siete grandes predios. De ellos, dos proyectos residenciales ya están en etapa de ventas: Veranova Park y On Apartamentos. En paralelo, la constructora avanza en la intervención técnica de una de las estructuras originales para reconvertirla en uso corporativo.
“Hoy tenemos varios lotes pendientes por desarrollar que se encuentran en fase de estructuración. Es un proceso pensado para consolidarse de manera paulatina”, explicó Ana María Muñoz Muriel, gerente de proyectos de Arquitectura y Concreto. De acuerdo con la firma, el desarrollo total del complejo tomará entre 10 y 15 años.