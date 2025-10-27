Frente al mar: vistas eternas y valorización constante
Ubicado en la playa de Serena del Mar, en la zona norte de Cartagena, morros vita ofrece una dirección privilegiada: una franja de playa concesionada y administrada por la comunidad, de 1,6 km de costa, con inmaculadas vistas al mar Caribe. Aquí, el mar no es un invitado lejano, sino el compañero íntimo de cada espacio.
La naturaleza frente al mar otorga no solo un escenario espectacular, sino también un potente activo de valorización. En los proyectos morros en Serena del Mar ya se han observado valorizaciones superiores al 10 % anual, con algunos desarrollos que reportan incrementos acumulados que alcanzan cerca del 90 %. Adquirir un apartamento en morros vita es, más que tener un espacio costero, asumir una expectativa de valorización sostenida.
Los apartamentos se diseñan con amplitud visual, ventanales generosos y balcones que integran el exterior con el interior, de modo que la luz y la brisa se filtren con naturalidad en cada estancia. Además, el entorno del proyecto contempla un urbanismo pensado: Serena del Mar proyecta 30 kilómetros de senderos peatonales, 35 km de ciclorrutas y 16 km de canales navegables.