Para muchos jóvenes, estudiar una carrera profesional es el gran sueño al salir del colegio. En la UPB, ese anhelo se convierte en un compromiso: ofrecer oportunidades reales para que esos sueños se transformen en un futuro profesional posible.

La coordinadora de Apoyo Financiero y Facturación de la UPB, Tatiana Sánchez, resaltó que la universidad trabaja intensamente para entender el contexto de cada estudiante y brindar alternativas que eliminen las barreras económicas al acceso a la educación superior.

Explicó que la UPB cuenta con cinco convenios a los que los estudiantes pueden acceder para pagar sus estudios y también recibir asesoría sobre cuál es la mejor opción para cada uno.

Cooperativa Bolivariana

Ofrece tasas de interés preferenciales, plazos cortos (hasta 18 meses para posgrado y hasta 6 cuotas para pregrado), y es una de las pocas opciones disponibles para estudiantes del pregrado de Medicina. Ingrese aquí para más información.

Grupo Educación Estrella

Cuenta con tres líneas de financiación, incluyendo una con 0 % de interés para estudiantes en situación económica vulnerable, subsidiada parcialmente por la universidad, y otras con tasas que varían según el plazo y el perfil del estudiante. Ingrese aquí para más información.

Fondo Creer UPB Lumni

La línea UPB Lumni permite financiar el 25 % de la matrícula durante los estudios y el 75 % restante después de la graduación, con cuotas contingentes al ingreso laboral del egresado, facilitando el acceso para quienes tienen dificultades económicas o limitaciones de acceso al crédito tradicional. Ingrese aquí para más información.

Fondo Futuro

Es una línea creada en conjunto con otras universidades (EAFIT, Universidad de Medellín, EIA, CES) que financia el 30 % de la matrícula durante el semestre y el 70 % tras la graduación. La primera cohorte tuvo 97 estudiantes beneficiados. Ingrese aquí para más información.

UPB Contigo

Esta línea de financiación propia de la universidad, de corto plazo, con una tasa de interés del 1.6 % está disponible para

estudiantes nuevos y continuos. Está sujeta a análisis más riguroso en casos de estudiantes con situaciones calamitosa o

cambios en otras líneas de crédito. Ingrese aquí para más información.

*Contenido en colaboración con la UPB